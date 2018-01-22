Смольный отменил строительство мусороперерабатывающего завода на Волхонке

Правительство Санкт-Петербурга признало утратившим силу постановление по строительству мусороперерабатывающего завода на Волхонском шоссе. Ранее против проекта выступили местные жители.

Как сообщает 22 января пресс-служба городского комитета по инвестициям, договор аренды земельного участка площадью 410 887 кв. м между ведомством и инвестором расторгнут.

Первым об отказе города от проекта рассказал депутат Законодательного собрания Роман Коваль 25 октября, позднее эту информацию подтвердил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. По его словам, причина – недостаточная емкость улично-дорожной сети в этом районе для пропуска большого количества грузовых машин.

В сентябре 2017 года сообщалось, что компания Александра Ебралидзе «Анабасис» получила участок по адресу: Красносельский район, МО "Константиновское", Волхонское шоссе, участок 30, под строительство мусороперерабатывающего завода. Сумма инвестиций оценивалась в 4,5 млрд рублей. 410 тысяч квадратных метров инвестор взял в аренду на три года. Город планировал выручить 28 млн рублей. Местные жители составили петицию на имя губернатора города, организовали протестную кампанию в соцсетях и провели акцию у администрации Красносельского района. Люди опасались, что мусор станут сжигать, хотя инвестор сообщал, что его будут сортировать и перерабатывать.

Александр Ебралидзе является основателем группы «Талион». Кроме того, он был совладельцем Констанс-Банка, у которого Центробанк отозвал лицензию в 2016 году.