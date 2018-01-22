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22.01.2018 14:42

Назарбаев рассказал Путину о встрече с Трампом

22 января по инициативе казахстанской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент Казахстана подробно информировал об итогах своего недавнего официального визита в США и переговоров с Дональдом Трампом, – говорится в сообщении. – С учётом этого обсуждён широкий круг тем, в том числе ситуация в Афганистане, Сирии, вокруг Корейского полуострова и на Украине".

Добавлено, что президенты обсудили "некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня".

17 января в Вашингтоне президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и американский лидер Дональд Трамп провели переговоры. Главы государств обсудили экономическое и торговое сотрудничество, энергетический диалог и ситуацию вокруг КНДР. Назарбаев также выразил обеспокоенность трудностями в отношениях России и Соединённых Штатов.


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