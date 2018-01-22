Песков: Россия следит за военной операцией Турции в Африне

За ходом военной операции, которую в сирийском Африне проводит Турция, Россия следит «самым внимательным образом». Об этом СМИ рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он пообщался с журналистами «Газеты.ру» 22 января. Как заявил Песков, российские представители находятся в контакте и с турецкой стороной, и с правительством Сирии. Наблюдают в первую очередь за гуманитарными аспектами – самое важное, по мнению российской стороны, сохранить «целостное единство» арабского государства.

Операция «Оливковая ветвь» началась в Африне 20 января. Ее проводит Турция против сирийских курдов. Российские войска были передислоцированы из этого района. 21 января курды заявили об отражении атаки турецких войск.