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22.01.2018 16:57

Муниципальный совет да любовь

Праздничный бюджет муниципалитетов Петербурга буднично поделен между несколькими депутатами-предпринимателями. За три года они освоили под 200 миллионов рублей.
Муниципальный совет да любовь
Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Неприятность в муниципалитете «Сампсониевское», где в контрактах забыли затереть суммы, полагающиеся «МО», помогла раскрыть общегородскую картину. Она примитивна до наглости. Несколько депутатов и общественных радетелей, «конкурируя» друг с другом и подставными компаниями, монополизировали рынок праздников и подарков на севере Петербурга. Иногда заказчик получает второсортные шоу, иногда – ничего. Но платит всегда. 40 процентов для «МО» – аргумент серьезный.

Путь к пониманию схемы по освоению десятков бюджетных миллионов указал скромный контракт муниципального округа «Сампсониевский» от 11 января 2018 года ценой 1 870 000 рублей на празднование Татьяниного дня. Организовать концерт доверили предпринимателю и депутату соседней «Гражданки» Никите Коверкину. По чьей-то невнимательности в размещенном на официальном сайте госзакупок документе остался, видимо, истинный расчет стоимости праздника (около 30 процентов цены), прибыль организаторов (20 процентов) и выплата 40 процентов в пользу кого-то, обозначенного инициалами «МО». Коверкин подтвердил «Фонтанке», что расчеты его, но утверждал, что «МО» – инициалы анонимной «звезды», и не согласился с нашим предположением, что «МО» – муниципальный округ, а 40 процентов – откат.

Комментарий главы администрации «Сампсониевского» Наталии Владимировой удалось получить только после публикации «Фонтанки», в виде копий заявлений в полицию и прокуратуру. Владимирова обвинила редакцию в «спланированных действиях», направленных на «получение негативного отношения граждан к власти», заявив, что стыдный «расчет» с 40 процентами для «МО» в документ внесли злодеи-хакеры.

Версия, согласно которой профессионалы пошли на взлом сайта госзакупок ради формирования «негативного отношения граждан» к администрации «Сампсониевского», показалась нам странной, тем более что благодаря нашим читателям «Фонтанка» ознакомилась ещё с одним контрактом муниципалитета, в котором нашелся аналогичный расчет, с сорокапроцентной выплатой в пользу «МО». Мы увидели тенденцию и посмотрели внимательнее на историю муниципальных закупок.

Семейные дела «Сампсониевского»

Раз детонировал «Сампсониевский», начали с него. Тихий округ, управляется почти по-семейному. Глава муниципального образования – Наталия Карфополитская – в депутатах 20 лет. Главой администрации трудится Наталия Владимирова, старая знакомая ещё по бизнесу. В нулевых, по данным «Фонтанки», Карфополитская с Владимировой и вовсе были зарегистрированы в одной квартире.

В муниципальном совете тоже всё хорошо. На заместителя Анатолия Акчурина точно можно положиться – как никак, он приходится главе «Сампсониевского» супругом. Депутат Мария Петрик – близкая родственница Наталии Владимировой. Никакого нарушения закона или депутатской этики, всё в традициях петербургских муниципалитетов – подобная картина в каждом втором.

скриношот страницы МО Сампсониевское

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скриношот страницы МО Сампсониевское

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На системе закупок в округе остановимся подробнее, хоть она лишь косвенно связана с «праздничным синдикатом».

В первой половине текущего десятилетия трудилась в администрации «Сампсониевского» начальником юридического отдела Елена Волынская, и в круг её обязанностей, судя по документам на официальном сайте, входила работа с закупками. Одновременно Волынская возглавляла избирательную комиссию (ИКМО) того же МО. Когда она покинула эти посты, мы точно не знаем, так как в «Сампсониевском» на любые вопросы «Фонтанки» сотрудники отвечать отказываются, а руководство неуловимо. Но в декабре 2016 года Волынская уже заключает контракт с «Сампсониевским» в качестве индивидуального предпринимателя, так что увольнение должно было состояться до этой даты.

После ухода из сферы муниципального управления Волынская реализовала себя в статусе индивидуального предпринимателя, не разрывая связей с «Сампсониевским». По данным официальных сайтов, все её договоры заключены с родным МО. Один контракт на паспортизацию зеленых насаждений ценой 2,9 миллиона рублей в 2016 году, и три контракта в 2017-м – на проектирование дворовых территорий (2,9 миллиона рублей), на создание мобильного приложения «Округ на ладони» и паспорта территории округа (3 миллиона рублей), на закупку книги авторства Елены Волынской о 5-й дивизии народного ополчения (3,2 миллиона рублей).

На сайте госзакупок эти контракты размещал новый главный специалист администрации МО Олег Степанов, заместитель председателя комиссии по закупкам. Он же «унаследовал» от Волынской должность председателя ИКМО «Сампсониевского».

«Фонтанка» нашла объяснение странной закономерности. Выяснилось, что господин Степанов, известный как личный фитнес-тренер, с 2010 года зарегистрирован в квартире Елены Волынской, а многочисленные фото в социальных сетях (сейчас личные страницы Волынской и Степанова удалены, но скриншоты имеются в распоряжении редакции) свидетельствуют о достаточно близких отношениях. Конечно, связь двух взрослых людей – дело сугубо личное, но не в том случае, когда это помогает получать миллионные муниципальные заказы.

скриншот страницы в соцсетях

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Фигура Олега Степанова вообще вызывает интерес. Ещё несколько дней назад он на сайте личного проекта originstyle.ru рекламировал себя как действительного члена федерации бодибилдинга и фитнеса, мастера спорта, дипломированного инструктора и сертифицированного тренера, предлагая услуги личного тренера или семейного консультанта по фитнесу. Когда он находил время для работы в администрации «Сампсониевского», непонятно. Его бренд Original Style. Внизу страницы официальная отсылка: ИП Волынская Е. И. После звонка «Фонтанки» сайт был удален вслед за страницами в соцсетях, но это же Интернет.

скриншот страницы сайта

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Забавно, но иногда спортсмен Степанов лично выступает в роли исполнителя лично им зарегистрированных контрактов. Так, ИП Александром Большаковым, депутатом соседнего МО «Гражданка», в ноябре был заключен очередной договор с «Сампсониевским» о проведении культурных, спортивных и праздничных мероприятий ценой 2,2 миллиона рублей. Договоры на эти мероприятия заключаются ежегодно, и они предусматривают, в том числе, бесплатные занятия с жителями округа скандинавской ходьбой, это стоит округу 600 тысяч рублей за 400 академических часов занятий. Занятия проводит, как говорится в окружной газете, «бессменный тренер «Группы здоровья» Олег Степанов».

Об этом рассказывает не только газета, но и сам Степанов на сайте индивидуального предпринимателя Волынской. Несколько запутанно, но в «Сампсониевском» это никого не смущает. 

скриншот страницы сайта

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На заказах, которые сотрудник ИП Волынской Олег Степанов оформлял в роли муниципального чиновника, остановимся особо. Как видно из содержания контрактов, Елена Волынская проявила себя универсалом. Мы не имеем возможности увидеть оформленные ею проекты дворовых территорий, но книгу о 5-й дивизии народного ополчения посмотрели – небольшая компиляция из ранних изданий о войне, с фотографиями из Википедии.

Зато созданное ею мобильное приложение – уникум. Если цену проекта определять в расчете на каждое скачивание, оно получилось самым дорогим в истории Интернета. Стоимость в контракте определена в 1 200 000 рублей, работа принята без замечаний и оплачена.

Фото: скриншот страницы приложения в Google.Play

Приложение по сути – адресно-телефонный справочник округа. По словам сведущих собеседников «Фонтанки», таковой поделке цена – 300 тысяч рублей, если заказать непритязательной студии, за 200 тысяч его сделает студент. Приложение неспешное, при переходе по некоторым ссылкам и вовсе зависает, указанное в меню содержание частично отсутствует, частично противоречит здравому смыслу. Например, в раздел «Образование. Школы» попал винный магазин, а в раздел «Спорт. Стадионы» – гостиница.

По данным Google Play, приложение скачано и установлено от 5 до 10 раз (включая две установки журналистами «Фонтанки»). Итого: стоимость каждой установки бессмысленного, бесполезного и криво работающего приложения на мобильное устройство обошлось бюджету «Сампсониевского» более чем в 100 тысяч рублей. Мы уверены, это рекорд.

Ни Елена Волынская, ни Олег Степанов по своим мобильным телефонам «Фонтанке» не отвечают.

Как украсть важнейшее из искусств

Однако настоящий интерес представляют «культурные» контракты. В 2016 году в «Сампсониевском» заказали снять фильм о своем округе за 7,8 миллиона рублей: «Документально-постановочный фильм (основанный на реальных событиях и судьбах жителей округа) об истории создания муниципального округа, исторических местах и известных личностях округа, событиях истории России, нашедших свое отражение в жизни округа». Раз задание творческое, конкурса не проводили, определив исполнителем ООО «ГК "Эвенси"», единственным владельцем и генеральным директором которого в тот период был Вячеслав Махнев.

В контракте с техническим заданием подробно перечислены требования к процессу съемки и последующему показу, расписаны этапы приемки работ, количество артистов, порядок презентации результата в зале на 400 мест с участием не менее семи музыкантов и даже количество воздушных шаров.

Вячеслав Махнев в разговоре с «Фонтанкой» не слишком уверенно, но говорил, что фильм был снят, сдан и презентован. Но не смог припомнить ни имени режиссера, ни места просмотра. Он ничего не смог вспомнить про единственный полнометражный фильм, снятый его компанией.

Сотрудницы администрации «Сампсониевского», которых удалось застать на рабочих местах, честно глядя в глаза, на прямой вопрос ответили: «Фильм был. Мы его видели». Но как главную муниципальную тайну хранили место просмотра и содержание кинокартины.

Так получилось, что фильм был, его приняли и оплатили без замечаний, его даже посмотрели. Но ничего о нем не запомнили, где этот просмотр происходил – не говорят, и ни одной копии его не нашли. Ни самого фильма, ни упоминания о нем нет ни на сайте «Сампсониевского», ни в муниципальной газете. Поиски в Сети по всем возможным ключевым словам тщетны.

Либо деньги на фильм цинично распилили, либо его украли хакеры, на которых сетует Наталия Владимирова, заодно стерев память зрителям. Может, и так. На сайте госзакупок у «Сампсониевского» – обычный бардак. Ответственным должностным лицом контракта указан Степанов Олег Николаевич, в качестве его электронной почты – личный адрес Волынской (lena_mi@mail.ru), документы закупки размещены за электронной подписью Волынской, протокол рассмотрения заявок подписан комиссией под председательством Владимировой.

Контракт завершен и оплачен, присутствует ссылка на акт выполненных работ за электронной подписью Волынской. По ссылке акта нет, там находится ещё один экземпляр контракта.

7 800 000 рублей муниципальных денег растворились без следа. В «Сампсониевском» это никого не беспокоит: ни чиновников, ни депутатов, ни избирателей.

300 тысяч за минуту

Пятнадцать социальных роликов, длительностью от минуты до полутора каждый, приобретены «Сампсониевским» осенью 2017 года у индивидуального предпринимателя Ольги Донской. По 300 тысяч рублей, всего на 4,5 миллиона рублей. Естественно, без конкурса, так как дело творческое. Темы злободневные: от пропаганды автомобильного кресла безопасности до необходимости экологических помоек для использованных батареек. Контракт исполнен и оплачен, все ролики приняты без претензий 7 ноября 2017 года.

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«Фонтанка» попыталась поинтересоваться, как именно муниципалы намерены использовать эти видеоролики, а при удаче их даже просмотреть и удивиться, за какую минуту не жалко отдать 300 тысяч. Не вышло. Предприниматель Донская ответила по телефону, что говорить с журналистами не обязана, а значит, и не будет. О невозможности застать Наталию Владимирову мы уже писали.

Мы опасаемся, что ролики за 4,5 миллиона может постигнуть судьба фильма за 7,8 миллиона. Если же они найдутся, интересно прикоснуться к высокому искусству: за такие деньги это должен быть шедевр.

А хоть бы и шедевр. Использовать «Сампсониевское» их всё равно не сможет. Сайт МО вряд ли пользуется популярностью, да и выглядит, как после настоящей атаки хакеров. На группу «ВКонтакте» подписан 71 человек.

200 миллионов на веселую компанию

Посчитав чужие деньги, мы не могли пройти мимо исполнителей «культурных» контрактов. В «Сампсониевском» нам встречались ИП Никита Коверкин (депутат «Гражданки») с контрактом, в котором в качестве исполнителя присутствовала исполнительница Елена Жук (тоже депутат «Гражданки»), ИП Александр Большаков (депутат «Гражданки»), ООО «ГК «Эвенси» (бывший гендиректор Вячеслав Махнев, действующий – Евгений Рубцов) и ИП Ольга Донская, общественная организация социальных программ «21 век» (руководитель Светлана Барабохина, соучредитель – Никита Коверкин), ООО «Диалог» (гендиректор Дмитрий Шаталов).

Эти же организации и индивидуальные предприниматели заключали контракты с муниципалитетами «Гражданка», «Коломяги», «Лисий Нос», «Академическое», «Пискаревка», «Красненькая Речка», «Гагаринское», «Сергиевское», с некоторыми городскими учреждениями.

Они противостояли друг другу в конкурсах. Например, в тех контрактах, о которых мы рассказали выше, Александр Большаков выиграл контракт «Сампсониевского» у ГК «Эвенси» и ИП Коверкина. Примеров их «конкуренции» на других площадках – масса.

Вот только в результате непримиримой борьбы за контракт, вне зависимости от того, кого объявят победителями, на сцену выходят всё те же группы – «Лайт», продюсируемая Никитой Коверкиным, да "Кураж ФМ" с Еленой Жук.

скриншот страницы в соцсетях

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Для тех, кто немного посвящен в мир городских праздников, в этом нет ни секрета, ни интриги. Схема проста, как грабли. Мы готовы показать, что все перечисленные персонажи – даже не поделившие рынок в результате сговора дельцы, а одна сплоченная команда. Судя по данным переписки в сети, «боссом», пожалуй, можно назвать депутата Никиту Коверкина.

Освоенный за три года муниципальный и отчасти городской бюджет – чуть менее 200 миллионов рублей (подсчет по данным СПАРК-Интерфакс). На 2018 год зарегистрировано контрактов пока на 22 миллиона.

Не надо врать по телефону

Так как некоторые вещи показались «Фонтанке» настолько очевидными, что отрицать их бесполезно, мы попробовали самое простое – позвонить и спросить.

Симпатичнее всех нам показался артист молодежного театра «Эксперимент» Вячеслав Махнев, который числится единственным участником ООО «ГК «Эвенси», а до недавнего времени был записан там же и генеральным директором. Он даже не слишком отрицал версию своего зиц-председательства, но и никого не сдал.

сайт театра "Эксперимент"

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Помня утверждения главы администрации «Сампсониевского» Владимировой о том, что электронный документ, если он «не скан», то и «не документ», приводим отсканированную копию документа в формате pdf – письмо на бланке ООО «ГК «Эвенси» за подписью Махнева. Номер телефона и электронная почта полностью совпадают с контактами Никиты Коверкина, указанными в официальных документах и на различных интернет-ресурсах. «Фонтанка» неоднократно убедилась: трубку этого телефона снимает именно Коверкин.

Номер факса тоже интересен. Он нам понадобится чуть позже.

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скриншот страницы в соцсетях

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Ныне действующий генеральный директор ГК «Эвенси» Евгений Рубцов сообщил, что иногда привлекает к работе тех же исполнителей, что и Никита Коверкин, только и всего.

– Евгений Юрьевич,  во всех официальных документах телефоны и адрес электронной почты ГК «Эвенси» совпадают с контактами Коверкина. Вы можете это объяснить?

– Не могу ничего по этому поводу сказать.

– Александр Большаков и Ольга Донская работают вместе с вами?

– Вы не вовремя позвонили.

– Посмотрите на свою «стену» «ВКонтакте». Вы общаетесь и с Коверкиным, и с Большаковым, и с Донской как с коллегами из одного офиса, а не как с конкурентами.

– Вы переходите на грубость, – огорчился Рубцов и отключился.

скриншот страницы в соцсетях

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Ольга Донская сослалась почему-то на свободу слова.

– Ольга Дмитриевна, почему в карточке вашего контракта с «Сампсониевским» в качестве контакта ИП Донской указан номер Никиты Коверкина?

– Я не могу ответить вам на этот вопрос. У нас свобода слова, я имею право.

– Но вы имеете отношение к Коверкину или к Группе компаний «Эвенси»?

– Вы задали слишком много вопросов

– Так ответьте хоть на один.

– До свидания, – вежливо попрощалась предприниматель Донская.

Ладно, телефон на сайте госзакупок подменили хакеры или перепутали нерадивые чиновники. Но на своей «стене» «ВКонтакте» запись, свидетельствующую о совместной работе с Коверкиным, точно оставила сама Ольга Донская.

скриншот страницы в соцсетях

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Никита Коверкин, услышав, что его номер указан как контакт Донской, удивился:

– Действительно странно, ничего не могу сказать.
– А вы как-нибудь связаны с «Эвенси»?
– Я о них слышал, но не связан.
– Почему же на всех ресурсах, включая официальные, «Эвенси» указывает ваши телефоны?
– Не знаю.

Александр Большаков разозлился на журналиста:

– Как вы смеете мне звонить, когда я в Финляндии?

При выручке в 13,5 миллионов рублей за прошлый год и заключенных контрактах на 2018 год почти на 22 миллиона рублей можно было бы разориться на роуминг, но напомнить об этом мы не успели, связь прервалась.

Светлана Барабохина, председатель общественной организации «21 век», на вопрос о том, не связана ли она каким-либо образом с конкурентом «21 века» – ООО «Диалог», – ответила, что когда-то работала там бухгалтером. После того, как мы заметили, что знакомы с её страницей в Instagram, закончила разговор.

скриншот страницы в соцсетях

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скриншот страницы в соцсетях

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На этих страницах она вместе с генеральным директором «конкурента», Дмитрием Шаталовым.

Шаталову звонили несколько дней. Не ответил.

Если господин Шаталов, который позиционирует себя как специалиста по недвижимости, согласится всё же ответить на несколько вопросов, мы попросили бы его рассказать, не мешают ли столь близкие отношения с руководителем компании-«конкурента» (зарегистрированного по одному юридическому адресу) честной конкурентной борьбе за муниципальные заказы, и объяснить, почему на бланке ООО «Диалог» указан тот же номер факса, что и у ГК «Эвенси»?

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Открытость на грани явки с повинной

Все эти поиски совпадений по номерам телефонов, юридическим адресам и адресам электронной почты – по гамбургскому счету, лишние. Не надо конспирологии, никто ничего не прячет.

Вот страница во «ВКонтакте», администрируемая Никитой Коверкиным. На аватаре – и его номер телефона, и «21 век», и напоминающее о ГК «Эвенси» Event Servis Group.

скриншот страницы в соцсетях

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скриншот страницы в соцсетях

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Вот на «стене» «ВКонтакте» у Евгения Рубцова трое «конкурентов», видимо, после совместно проведенного очередного патриотического мероприятия – гендиректор ГК «Эвенси» Рубцов, ИП Коверкин и ИП Большаков, фото комментирует ИП Донская.

скриншот страницы в соцсетях

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Есть и страница некоего «Бориса ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР EVENCE Котикова». Дата рождения этого «Котикова» из "Эвенси", так же как его места учебы и номера телефонов, совпадают с данными Никиты Коверкина. Сам Коверкин по телефону открестился от этой страницы, но через три минуты после разговора упоминание EVENCE и часть личных данных пропали. Фото остались.

скриншот страницы в соцсетях

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В социальных сетях «компаньонов», музыкальных коллективов и их участников подобных подтверждений немало.

Стабильность, основанная на процентах

Наш рассказ, конечно, не расследование и даже не новость. О ситуации на концертном муниципальном рынке в петербургской прессе было немало публикаций. «Фонтанка» уже рассказывала о неразрывной связи Коверкина, Большакова, «21 века» и «Диалога», писала о документальном фильме для «Сампсониевского».

Гласность – не повод отказываться от схемы. Наверное, секрет в тех самых 40 процентах для «МО» и 20 процентах для организаторов. Это хороший процент.

Уже после обнародования феерического контракта «Сампсониевского» на концерт «Татьянин день» в муниципальном округе «Гражданка» провели очередной конкурс на 23 миллиона рублей. За право проводить муниципальные мероприятия спорили ИП Донская и ГК «Эвенси».

Денис Коротков,
«Фонтанка.ру»


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Типография ЛИГР (ОГРН 1107847165205, ИНН 7802715133) информирует о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных предвыборных материалов для выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.12.2017 17:15

Банк «Санкт-Петербург» начинает выпуск карт Visa Cash Back

Банк «Санкт-Петербург» начинает выпуск карт Visa Cash Back. С картой Visa Cash Back клиенты банка смогут получать возврат денежных средств в размере до 10% от суммы совершенных покупок.
Bau City Development
28.11.2017 17:50

ЖК «БауХаус» построили за год

Строительство флагманского дома компании Bau City Development – ЖК BauHaus началось в ноябре прошлого года, тогда была забита первая свая, а уже сегодня на проспекте Космонавтов построены две башни. Секция «B» в этом месяце будет готова под крышу, а секция «А» – вплоть до 23 этажа (из 25)
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ООО "Лигр"
15.01.2018 08:00
Стартует печать информационных материалов для выборов Президента РФ
Типография ЛИГР (ОГРН 1107847165205, ИНН 7802715133) информирует о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных предвыборных материалов для выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.12.2017 17:15
Банк «Санкт-Петербург» начинает выпуск карт Visa Cash Back
Банк «Санкт-Петербург» начинает выпуск карт Visa Cash Back. С картой Visa Cash Back клиенты банка смогут получать возврат денежных средств в размере до 10% от суммы совершенных покупок.
Bau City Development
28.11.2017 17:50
ЖК «БауХаус» построили за год
Строительство флагманского дома компании Bau City Development – ЖК BauHaus началось в ноябре прошлого года, тогда была забита первая свая, а уже сегодня на проспекте Космонавтов построены две башни. Секция «B» в этом месяце будет готова под крышу, а секция «А» – вплоть до 23 этажа (из 25)
Коллаж Елены Ясинской/ фото с pixabay.com/ KiraHundeDog/pixabay.com/Vined
15.11.2017 15:01
Китай становится ближе Санкт-Петербургу и доступнее
Бюро переводов Санкт-Петербург и Китайский Центр Переводов объединяют усилия в сближении Китая и России в Санкт-Петербурге, путем предоставления качественных услуг по более доступным ценам
Автор Вадим Гуркин, штатный фотограф КВК «Империя Форум».
09.11.2017 17:00
Розничные сети обновят ассортимент на выставке Петерфуд-2017
15-17 ноября в петербургском КВЦ «Экспофорум» пройдет старейшая международная выставка продовольственных товаров Петерфуд-2017. В этом году выставка выросла на 30%
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
02.11.2017 17:55
Осенние рекорды ипотеки в Банке «Санкт-Петербург»
Банк обновил собственный рекорд по объему ежемесячных выдач времен окончания программы государственной поддержки ипотечного кредитования
«Строительный трест»
31.10.2017 17:07
Жилой комплекс OSTROV готовится к сдаче
Жилой комплекс бизнес-класса OSTROV на Петровском острове, который возводит «Строительный трест», будет сдан в 4 квартале 2017 года. На объекте ведутся завершающие работы
Пресс Служба Группы «Эталон»
31.10.2017 12:10
Аккредитован новый корпус квартала «Галактика» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
ПАО «Промсвязьбанк» аккредитовал корпус 8.1 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга
УК “Новоселье”
26.10.2017 15:10
УК “Новоселье”: квартал “Дельта” будет введен в эксплуатацию раньше заявленного срока
Четвертая очередь строительства крупномасштабного проекта комплексного освоения территории “Новоселье: городские кварталы” возводится с опережением графика
«Галамарт»
25.10.2017 12:06
Суперконкурс на открытии пятого "Галамарта" в Питере
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