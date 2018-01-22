Петербургским депутатам и чиновникам предложили купить билеты на мундиаль вне очереди

Петербургским парламентариям и чиновникам Смольного предложили купить билеты на матчи чемпионата мира по футболу, которые состоятся в Петербурге, вне общей очереди. Согласно оказавшемуся в распоряжении «Фонтанки» документу, пропустить вперед власть имущих решил Организационный комитет «Россия-2018».

Предложение купить билеты на петербургские матчи ЧМ-2018 до официального старта продаж (на сайте FIFA пока разыгрывалось только право бронирования билетов) распространил среди депутатов ЗакСа на днях единоросс Юрий Авдеев, председатель профильной комиссии по вопросам физической культуры и спорта ЗакСа. Как сказано в его письме к коллегам, им необходимо до 25 января определиться и забронировать индивидуальные билеты на матчи.

Депутатам предлагается воспользоваться квотой правительства Петербурга. Всего по ней предполагается распределить между чиновниками по 293 билета четырех категорий на 7 матчей. Цена, указанная в документе, соответствует той, что будет предложена после старта продаж обычным гражданам, – от 6 до 45 тысяч рублей.

Отметим, что свободная продажа билетов на ЧМ-2018 стартует 1 марта. С 19 апреля откроются билетные центры, через которые распродадут остаток билетов, не выкупленных онлайн.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Калининград, Сочи, Екатеринбург, Волгоград, Ростов-на-Дону, Самара и Саранск.