Десяток подпольных банкиров, отмывших 21 миллиард, осудили условно в Петербурге

Дзержинский районный суд Петербурга вынес приговоры десяти подпольным банкирам, которые за три года деятельности отмыли 21,5 миллиарда рублей. Коммерсанты признали вину, возместили ущерб и останутся на свободе.

Как сообщает пресс-служба судов Северной столицы, в зависимости от роли каждого из фигурантов суд приговорил пятерых к году условно с аналогичным испытательным сроком и штрафам от 30 до 50 тысяч рублей. Еще один приговорен к трем условным годам и штрафу уже в 400 тысяч, по четыре года и штраф в размере 400 и 500 тысяч получили двое фигурантов. Самый большой срок, пять лет условно и два миллиона рублей штрафа, получили два участника группы. Среди последних двух оказался и председатель совета директоров ОАО «УК по обращению с отходами» Ленобласти Алексей Варичев.

Как установил суд, с 2013 по 2016 год группа незаконно обналичила 21,5 млрд рублей. При этом кроме статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), в деле есть и 159-я («Мошенничество»). Банкиры зарабатывали не только на процентах от обнала, но и оставляли некоторых из своих клиентов без денег вовсе.

Как ранее писала «Фонтанка», материалов в деле набралось на 75 томов. В своей деятельности обнальщики использовали банковские карты, во время обысков их было изъято более тысячи.