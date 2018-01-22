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В Петербурге блондинку уволили из полиции за сверхпопулярность
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22.01.2018 14:18

В Петербурге блондинку уволили из полиции за сверхпопулярность

Сержант полиции потеряла должность за нештатную популяризацию органов. Ресторанной и интернет-публике незачем знать объемы усваиваемого сотрудниками алкоголя, сочло ее руководство.

Как стало известно «Фонтанке» 22 января, Валерия Белова дала повод присмотреться к себе после вечера в ресторане «Такао» на проспекте Славы. Ее компания привлекала тревожное внимание других посетителей и охранников. Авторству Валерии принадлежит искрометный скетч. На обещание позвонить в полицию, если компания продолжит антисоциальное поведение, девушка умелым движением развернула удостоверение. Недоставало фразы «Мы уже тут».

Сценка утекла за пределы «Такао» в виде небольшого ролика в Youtube. Руководство 26-летней Беловой, чертыхаясь и стыдясь, тоже посмотрело. Отдельного внимания удостоилась статистика просмотров и количество комментариев. Она свидетельствовала о популярности сержанта.

Видео канала "Йошкин кот"

«Видеозапись с участием Беловой только на сайте Youtube набрала 105 тысяч 119 просмотров, пользователями было оставлено более 85 негативных комментариев, которые затрагивают не только Белову, но и полицию в целом», – сделали вывод в главке. Удостоверение предъявлено без служебной необходимости, поведение сочтено «пренебрежительным и некорректным», обращение к гражданам на «ты» – непозволительным, как и повышение голоса.

Карьера сержанта была приговорена. Широкий общественный резонанс нанес ущерб авторитету полиции. Вечер в «Такао» расценен как проступок, порочащий честь сотрудника, за что Белова, помощник оперативного дежурного дежурной части 14-го отдела УМВД Фрунзенского района, уволена приказом от 17 января.

Валерия прослужила в полиции чуть дольше четырех лет. Половину срока она пробыла в отпуске по уходу за ребенком. Время в ресторане она тоже проводила в статусе декретной мамы.


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