Суд ликвидировал фонд кампании Навального

Министерство юстиции через суд закрыло операционное юридическое лицо избирательной кампании Алексея Навального – фонд «Пятое время года».

Как сообщает директор фонда Леонид Волков в Twitter, 22 января Мещанский суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации «Пятого времени года». Такое решение, по его мнению, было «совершенно ожидаемо», хотя требование ведомства «абсурдно». Пока фонд продолжает работать. На обжалование есть месяц.

Напомним, в конце ноября прошлого года Леонид Волков опубликовал письмо Главного управления Минюста по Москве, в котором фонд предупреждали о намечающейся месячной внеплановой проверке документов. После проверки ведомство через суд потребовало ликвидировать «Пятое время года», фонд подал ответный иск. По информации «Медиазоны», в числе претензий к фонду: непредставленные в срок документы, недостоверные сведения об адресе постоянного местонахождения и нецелевое расходование денежных средств – в том числе на оплату аренды помещений штабов Алексея Навального.