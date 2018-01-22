Домик на склоне. Где в Ленобласти можно жить по соседству с курортом

Рассказываем, где поселиться фанатам горных лыж, сноуборда и активного зимнего отдыха, чтобы кататься хоть каждый день.*

Ленинградская область – не Скандинавия и не Швейцария, но у нас тоже есть горнолыжные курорты. И многие готовы проводить там все выходные, а то и каждый будний день.

Ближе всего к Петербургу находится горнолыжный курорт «Охта парк». Добраться до него можно за 15 минут на машине от КАД. В радиусе 1,5-2 км от «Охта парка» строится сразу несколько малоэтажных загородных проектов и коттеджных поселков. Часть проектов стартовали в последние год-два.

Кони, зубры и снежные склоны

Mistola Hills на холмах близ деревни Мистолово – первая ласточка. Этот малоэтажный поселок сдан в 2015 году и уже полностью заселен. Поселок включает 54 многоквартирных дома, или «сити-виллы», высотой 3-4 этажа. В каждой сити-вилле – от 6 до 12 квартир.

От Mistola Hills до «Охта парка» 20 минут пешком по лесной дороге – проверено жителями. Помимо этого неподалеку расположены два конноспортивных клуба («Дерби» и «Приор») и знаменитый зубропитомник.

«Можно пройтись пешочком через лес за 20 минут, можно за 10 минут добраться на машине, – говорит Александр, который поселился в Mistola Hills в 2016 году. – Отдыхаем здесь довольно часто. Летом можно приехать и бесплатно покататься на роликах – асфальт хороший. Лес шикарный. Зимой заливают каток прямо между деревьев. Еще нравятся открытые бассейны с подогревом».

20 минут до Швейцарии

Среди строящихся поселков ближайший к горнолыжному курорту – проект EcoCity. Те же 20 минут пешком. Сайт девелопера – компании «Северный город», сообщает, что запроектировано 13 сити-вилл и 7 секционных домов, внешне напоминающих таунхаусы. В некоторых домиках уже построены все четыре этажа, но целиком поселок обещают сдать через два года – в конце 2019-го.

Для фанатов горных лыж в EcoCity есть полезный бонус – у каждой квартиры своя кладовка на цокольном этаже. Некоторые – площадью в три с небольшим квадратных метра, а некоторые – и все десять. В такие кладовки поместятся спортинвентарь и ватрушки, инструменты или зимняя резина.

Какие еще загородные поселки находятся в непосредственной близости от «Охта парка»? Подскажет карта.

EcoCity/Холдинг RBI

Справка о Холдинге RBI

Mistola Hills – застройщик ООО «Карелия Девелопмент», проектная декларация на сайте http://www.sevgorod.ru/about/declarations/

EcoCity – застройщик ООО «Карелия Девелопмент», проектная декларация на сайте http://www.sevgorod.ru/about/declarations/

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