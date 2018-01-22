Поезд запутался в московском метро

Поезд сломался в тоннеле на синей ветке московского метро.

Это сообщил "Ленте.ру" в понедельник, 22 января, источник в экстренных службах.

По словам собеседника редакции, причиной ЧП стал незакрепленный кабель. Во время движения состава к станции «Партизанская» он намотался на ходовую часть вагона. Машинист попытался исправить ситуацию, но не смог размотать запутавшийся провод.

В ближайшее время будет организована эвакуация пассажиров, между станциями пустят бесплатные автобусы. Сколько потребуется времени на восстановление движения поездов, не уточняется.

Ранее 22 января в Twitter-аккаунте столичной подземки сообщалось, что на восточном участке Арбатско-Покровской линии «по техническим причинам» увеличены интервалы движения составов.