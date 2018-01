Обвиняемый в организации мятежа в Каталонии Пучдемон прилетел в Копенгаген

Бывший председатель правительства Каталонии станет участником дебатов в Университете Копенгагена «Каталония и Европа на перекрестке за демократию». Карлос Пучдемон впервые выехал за пределы Бельгии, где оказался после того, как ему были выдвинуты обвинения в организации мятежа.

Участие в дебатах Пучдемон подтвердил записью в Twitter 22 января.

«Прибыл в Копенгаген. В 14.00 я участвую в дебатах «Каталония и Европа на перекрестке за демократию», – написал бывший каталонский чиновник.

На дебатах он появится несмотря на заявления испанской прокуратуры о грозящем Пучдемону аресте в случае, если он покинет Брюссель.

Напомним, Испанию бывший глава парламента Каталонии покинул осенью 2017 года. 1 октября в регионе прошел референдум о независимости от Мадрида, на котором большинство проголосовало за отделение. 27 октября парламент Каталонии был распущен, в этот же день регион провозгласил независимость, конституционный суд страны признал резолюцию незаконной. Пучдемона и четырех советников правительства автономии обвинили в организации мятежа. Верховный суд Испании выдал ордер на арест чиновника, если он окажется на территории страны.

