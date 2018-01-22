В КС пожаловались на суровые штрафы за митинги

Минимальный размер штрафа за повторное участие в публичных акциях в 13 раз превышает МРОТ. Излишняя суровость делает из меры предупреждения инструмент подавления. Такую жалобу в Конституционный суд направил глава штаба Ксении Собчак в Петербурге Николай Артеменко.

Как сообщил «Фонтанке» 22 января Артеменко, он обратился в Конституционный суд (КС) с жалобой на часть 8 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Поводом стал штраф, который он получил в августе прошлого года за повторное нарушение порядка организации митингов и пикетирования. Четыре минуты с растяжкой «Теперь гайд-парк будет здесь» у Смольного суд оценил в 150 тысяч рублей – минимально по статье КоАП, но чрезмерно по мнению заявителя. В ноябре активисты обжаловали штраф за акцию у Смольного в ЕСПЧ.

«Применение такого подхода к назначению штрафа, когда его минимальный размер уже является обременительным, приводит к чрезмерному административному наказанию и превращает штраф из меры предупреждения правонарушений в инструмент подавления инакомыслия, в том числе политического», – сказано в документе.

В тексте указано, что «реализация конституционного права собираться мирно и без оружия» в соответствии с КоАП обходится дороже, чем пьяная езда и побои. Кроме того, даже низшая граница штрафа по части 8 статьи 20.2 более чем в 13 раз превышает минимальный размер оплаты труда, установленный в России. Подобная избыточность – «крайне сурова» и «пагубно сказывается на состоянии общества», провоцируя страх и отвращая от открытых политических дискуссий.

Обращение поступило в Конституционный суд и изучается его аппаратом.