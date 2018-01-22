Шойгу прилетел в Лаос

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл с официальным визитом в Лаос, где проведет переговоры с главой военного ведомства республики. Об этом 22 января сообщает пресс-служба МО РФ.

"На встрече с министром обороны Лаоса генерал-полковником Тянсамоном Тяннялатом будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества в военной области. Также программой визита предусмотрена встреча главы российского оборонного ведомства с премьер-министром Лаоса Тхонглуном Сисулитом", – сообщает Минобороны России.

"Нынешние переговоры позволят продолжить начатый в Москве в апреле прошлого года обмен мнениями о состоянии и перспективах сотрудничества в военной и военно-технической областях», – сказал на переговорах Сергей Шойгу.

В свою очередь Тянсамон Тяннялат, обращаясь к главе российского военного ведомства, подчеркнул, что вооруженные силы Лаоса и России поступательно развивают сотрудничество в военной сфере, «отношения армий двух стран можно назвать братскими».

Напомним, 20-22 января Сергей Шойгу посетил с официальным визитом Мьянму. По итогам визита достигнута договоренность о поставках Мьянме российский истребителей Су-30. затем делегация российского оборонного ведомства направится во Вьетнам.