Медведев запретил мессенджерам сообщать о взаимодействии с силовиками

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, изменяющее правила взаимодействия организаторов распространения информации в Интернете с правоохранительными органами. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, владельцам мессенджеров нельзя будет афишировать наличие запроса от ФСБ, МВД и другие уполномоченных структур.

«Организатор распространения информации при взаимодействии с уполномоченными органами обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации неразглашение любой информации о конкретных фактах и содержании такого взаимодействия третьим лицам», — говорится в постановлении от 18 января 2018 года.

Также в документе прописан запрет на установку оборудования, используемого в рамках взаимодействия с органами, за пределами России. Соцсеть должна будет предоставить удаленный доступ к системе не позднее трех месяцев с момента получения уведомления от уполномоченного подразделения ФСБ.

Отметим, что в середине ноября 2016 года из-за невыполнения закона о хранении персональных данных в России по решению суда была заблокирована социальная сеть LinkedIn. В декабре 2017-го суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ передать ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей. После этого решения у Роскомнадзора появилось право заблокировать мессенджер на территории страны. Однако ведомство этим правом не воспользовалось.