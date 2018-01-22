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22.01.2018 12:58

Корпоративный день Донора в «Ленстройтресте»

Корпоративный день Донора в «Ленстройтресте»
ЗАО «Ленстройтрест»

19 января компания «Ленстройтрест» приняла выездную бригаду Городской станции переливания крови – для оказания донорской помощи.

День Донора проводится в «Ленстройтресте» впервые, но среди сотрудников порядка 10% тех, кто сдает кровь самостоятельно и регулярно. Всего в акции приняло участие почти 30 человек, многие из которых сдавали кровь впервые. 

Донор может сдать не более 12% крови от общего объема, в среднем – это около 450 мл крови с человека в зависимости от его веса. Сразу после сдачи крови её разделяют на компоненты — эритроциты, тромбоциты и плазму. У них разный срок хранения: так, материал, приготовленный из тромбоцитов, можно использовать в течение 5 суток после сдачи крови, материал из эритроцитов хранится до 42 дней. Наиболее востребованный компонент донорской крови – плазма, она проходит карантин в течение полугода, после которых донор должен повторно явиться в пункт сдачи крови, чтобы пройти еще один тестовый анализ. Только в этом случае плазма может быть использована по назначению. 

Решение организованно подойти к оказанию донорской помощи было принято в рамках внутрикорпоративной политики «Ленстройтреста». По словам директора клиентского сервиса ЗАО «Ленстройтрест» и участника акции Смирновой Натальи Аркадьевны, социальная активность компании – часть философии «ЖИВИ!», в рамках которой «Ленстройтрест» возводит свои дома: «Мы стараемся сделать этот мир чуть лучше – и как строители, и как обычные люди. В нашем корпоративном кодексе сказано: «Становитесь лучше, добрее, и это будет развивать компанию». Сегодняшний день в очередной раз показал, что наши сотрудники – настоящая команда, всегда готовая прийти на помощь ближнему». 

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения "Городская станция переливания крови" (СПб ГКУЗ "ГСПК") лицензия ЛО 78-01-007109 от 29 августа 2016 г.

Справка о компании ЗАО «Ленстройтрест»

 


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