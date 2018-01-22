Белоруссия решила охранять границы с Украиной и ЕС

Еще
00:15 23.01.2018
Пришлите свою новость!
00:06
Австрия оспорит строительство Россией атомной станции в Венгрии
00:00
В Гатчинском районе водитель погиб, перебрав попутную и встречную машины
22/01
Российские военные проинспектируют оборонный объект ФРГ
22/01
Скорая попала в массовое ДТП на скользком мосту Александровской фермы
22/01
СМИ: Кришито интересен клубу из ОАЭ
22/01
ЕС согласовал новый транш кредита для Греции
22/01
На восстановление дачи Громова выделят более 31 млн рублей
22/01
На «Нарве» столкнулись цементовоз, ВАЗ, автобус и «буханка»
22/01
В Москве застрелили мужчину
22/01
Путин укоротил военное приветствие
22/01
На Поклонногорской в шестое ДТП со дня открытия путепровода попал «ХАМ»
22/01
Один из голодавших на Ямале рабочих добился выплаты зарплаты, приехав в Петербург
22/01
Обвиняемый в подрыве «Перекрестка» передумал накрывать стол сокамерникам
22/01
Прокурор попросил 9 лет строгого режима бывшему главе Карелии и вице-спикеру ЗакСа Ленобласти
22/01
ЦИК РФ зарегистрировал еще 154 доверенных лица Владимира Путина
22/01
Петербург официально подал заявку на проведение чемпионата мира по хоккею-2024
22/01
Многопрофильный центр СПбГУ вернул себе имя Н. И. Пирогова
22/01
В отношении журналиста Кагермазова не стали возбуждать уголовное дело об уклонении от службы
22/01
От МВД требуют 1,5 млн за застреленного петербуржца
22/01
«Зенит» начал 2018 год с разгрома датчан
22/01
Режиссер «Властелина колец» снимет фильм о Первой мировой войне
22/01
Пробки в Петербурге – 9 баллов
22/01
«Фонтанка» за 60 секунд — 22 января
22/01
Защитник «Зенита» Иванович покинул сборы в Дубае
22/01
Упавший из окна восьмого этажа мальчик идет на поправку, сбор средств остановлен
22/01
В Киеве обвалился автомобильный мост
22/01
Шойгу прилетел в Ханой
22/01
Прокуратура Испании попросила выдать евроордер на арест Пучдемона, суд отказал
22/01
В Петербурге появится памятная доска директору НИИ гриппа Олегу Киселеву
22/01
Великобритания заметила, что сильно отстает от РФ в военном плане
22/01
В Ленобласти похолодает до минус 21
22/01
До Олимпиады допустили 18 российских лыжников
22/01
Смольный утвердил программу капремонта дорог на 5 лет
22/01
В Финляндии выпустили памятку для автомобилистов на русском языке
22/01
Четыре проекта комплексного развития территорий в Петербурге не попадут в ПЗЗ
22/01
Один и тот же светофор на Славы сбивают четвёртый раз за три дня
22/01
Стивен Спилберг готовится снять новую «Вестсайдскую историю»
22/01
Милонов хочет защитить от иностранцев президентские выборы законопроектом о регистрации по паспорту в соцсетях
22/01
Единственный старинный особняк на Петроградской набережной вернули под охрану
22/01
Суд признал недействующим постановление об утверждении проекта планировки «Планетограда»
22/01
Доля квартир бизнес-класса на "первичке" Петербурга растет, а их площадь снижается
22/01
Лунев и Заболотный сыграют в первом матче «Зенита» в 2018 году
22/01
Минтранс отрицает необходимость бумажного билета для прохождения контроля в посадочную зону аэропорта
22/01
Прокуратура добивается возврата в бюджет 20 миллионов, которые заработал обнальщик
22/01
Порошенко заявил, что землю Донбасса топчет "сапог украинского оккупанта"
22/01
6-кратный олимпийский чемпион Виктор Ан не допущен до Олимпиады-2018
22/01
Финский президент рассказал о желании Путина сблизиться с Европой
22/01
Во Франции умерла единственная дочь Михаила Шемякина
22/01
Смольный предложил создать Фонд креативных пространств
22/01
Автобус ЛиАЗ на Киевском шоссе врезался в ПАЗ и легковушки
22/01
Жена Дзюбы против трансфера в «Уфу», это слишком далеко от Москвы и Петербурга
22/01
Командующий войсками ЗВО запретил использовать колесную технику
22/01
Теплотрассу в Старой Деревне облицевали плиткой и стеклом
22/01
Яровая после нападения на школы в России предложила блокировать опасные сайты без суда
22/01
При пожаре на Васильевском острове погиб мужчина
22/01
Лягушка-бык, жаба-клоун и сибирский углозуб не смогли вылететь из Екатеринбурга в Хельсинки
22/01
В подвале дома на 9-й Советской открыли навигацию
22/01
​У петербуржцев стали чаще выявлять грипп
22/01
«Зенит» интересуется капитаном юношеской сборной Франции, родившимся в Грозном
22/01
Проект города-сада в Ленобласти уже теряет землю из-за проблем с кредитами
22/01
Порошенко: Закон о реинтеграции Донбасса будет подписан, как только он поступит из Рады
22/01
Google посвятил дудл Сергею Эйзенштейну
22/01
Беременная петербурженка попала в массовое ДТП на Мечникова
22/01
Смольный отменил строительство мусороперерабатывающего завода на Волхонке
22/01
На реконструкцию зданий Первого Кадетского корпуса выделено 600 млн рублей
22/01
Назарбаев рассказал Путину о встрече с Трампом
22/01
Песков: Россия следит за военной операцией Турции в Африне
22/01
Петербургским депутатам и чиновникам предложили купить билеты на мундиаль вне очереди
22/01
Десяток подпольных банкиров, отмывших 21 миллиард, осудили условно в Петербурге
22/01
В Петербурге блондинку уволили из полиции за сверхпопулярность
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
22.01.2018 13:05

Белоруссия решила охранять границы с Украиной и ЕС

Белоруссия решила охранять границы с Украиной и ЕС, соответствующий документ подписал президент страны Александр Лукашенко.

Как 22 января сообщает БЕЛТА, решение по охране этой части госграницы принято с учетом геополитической обстановки. В том числе, из-за "усиления сопредельными государствами охраны внешней границы ЕС в связи с сохраняющимся миграционным кризисом, а также повышением уровня террористической опасности в странах Западной Европы; сохранением высокого риска контрабандного перемещения в Беларусь оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и иных средств террора".

Приоритетными задачами органов пограничной службы определены предупреждение нелегального проникновения в Беларусь террористов, экстремистов, а также перемещения средств террора, экстремистской и иной преступной деятельности; недопущение нелегального перемещения в страну контрабандных грузов и иных товаров; борьба с нелегальной миграцией и наркотрафиком; наращивание инфраструктуры на границе и приграничной территории.

Напомним, ранее Белоруссия имела открытые границы как с РФ, так и с Украиной.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Михаил Нефедов/«Уральские авиалинии»
22.01.2018 13:27

Новый рейс «Уральских авиалиний» из Санкт-Петербурга во Франкфурт

Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает новый международный рейс из Санкт-Петербурга во Франкфурт-на-Майне. Рейс начнет выполняться с 26 марта 2018 года пять раз в неделю c понедельника по пятницам.
Магазин "Кей"
22.01.2018 12:52

Выбираем чистящие средства для техники со специалистами КЕЙ

Уход за техникой является основой для ее долговечности и работоспособности, поэтому производители выпускают достаточно широкий ряд различных чистящих средств. В данной статье специалисты компании КЕЙ помогут Вам разобраться в этом разнообразии
https://www.shutterstock.com
19.01.2018 18:02

«Уральские авиалинии» дарят петербуржцам скидки на полеты в Израиль

«Уральские авиалинии» снижают цены на рейсы в Эйлат и делают эти выходные теплее
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Российские военные проинспектируют оборонный объект ФРГ
Путин укоротил военное приветствие
Шойгу прилетел в Ханой
Прокуратура Испании попросила выдать евроордер на арест Пучдемона, суд отказал
Великобритания заметила, что сильно отстает от РФ в военном плане
Милонов хочет защитить от иностранцев президентские выборы законопроектом о регистрации по паспорту в соцсетях
Во Франции умерла единственная дочь Михаила Шемякина
Яровая после нападения на школы в России предложила блокировать опасные сайты без суда
Порошенко: Закон о реинтеграции Донбасса будет подписан, как только он поступит из Рады
Песков: Россия следит за военной операцией Турции в Африне
Реновация на болотах
Догонит ли гражданский брак официальный
Реанимация не отпустила в Кресты
«Ну и как это они народу и вдруг не отдадут власть?»
Куда поехать в Финляндии: советы читателей
Анатомия выборов депутата Нестеровой
Уважай и не мешай: как нужно вести себя журналистам в Мариинском дворце
Ямагатский грипп перехитрил ВОЗ
«Танцуешь тверк? Скрепы Родины отверг!»
В поисках иранской революции
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В подвале дома на 9-й Советской открыли навигацию

Раритеты в огне. Из пожара пытались спасти редкие автомобили

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

«Фонтанка» показывает, как выглядит Военно-морской институт после пожара

Новости компаний
Михаил Нефедов/«Уральские авиалинии»
22.01.2018 13:27
Новый рейс «Уральских авиалиний» из Санкт-Петербурга во Франкфурт
Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает новый международный рейс из Санкт-Петербурга во Франкфурт-на-Майне. Рейс начнет выполняться с 26 марта 2018 года пять раз в неделю c понедельника по пятницам.
Магазин "Кей"
22.01.2018 12:52
Выбираем чистящие средства для техники со специалистами КЕЙ
Уход за техникой является основой для ее долговечности и работоспособности, поэтому производители выпускают достаточно широкий ряд различных чистящих средств. В данной статье специалисты компании КЕЙ помогут Вам разобраться в этом разнообразии
https://www.shutterstock.com
19.01.2018 18:02
«Уральские авиалинии» дарят петербуржцам скидки на полеты в Израиль
«Уральские авиалинии» снижают цены на рейсы в Эйлат и делают эти выходные теплее
Иван Сотников/ПАО «Энергомашбанк»
17.01.2018 13:26
Энергомашбанк в 10-й раз собрал ветеранов на «Ленинградской встрече»
16 января 2018 года в БКЗ «Октябрьский» прошел юбилейный X концерт для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда – «Ленинградская встреча», в торжественном открытии которого принял участие вице-губернатор – руководитель Администрации Санкт-Петербурга Александр Говорунов.
Михаил Нефедов/«Уральские авиалинии»
17.01.2018 12:44
«Уральские авиалинии» проводят распродажу билетов в Тель-Авив из Петербурга
Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла продажу билетов по сниженным ценам из Санкт-Петербурга в Тель-Авив
из личного архива Мохунова В.Ю.
17.01.2018 12:36
Премьера симфонии-перформанса Дмитрия Жученко пройдет в филармонии
2 февраля в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии пройдет премьера «Мистерии нового времени» петербургского композитора Дмитрия Жученко
Роман Чекалюк/ООО "Галамарт"
17.01.2018 10:51
Русскую куклу представили на международной ярмарке игрушек в Гонконге
Одним из самых заметных участников ярмарки Hong Kong Toys & Games Fair 2018 стала российская интерактивная кукла – оберег «Народная бабуля». Интерактивная игрушка выполнена в образе древнейшего персонажа славянской мифологии Бабы-яги
Магазин "Кей"
17.01.2018 10:45
3 совета, как подобрать лучший блендер для вашей семьи от специалистов КЕЙ
Блендер является незаменимым помощником для любой хозяйки, но определиться с выбором агрегата совсем не просто из-за широкого разнообразия товаров. Эксперты компании КЕЙ рассказали на что нужно ориентироваться, выбирая функционального кухонного помощника
Created by Dragana_Gordic - Freepik.com
15.01.2018 15:15
Call-центр УБРиР прошел международную сертификацию качества
Центр поддержки клиентов Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) одним из первых среди call-центров российских компаний получил от Международного института сертификации контактных центров сертификат нового международного стандарта качества ISO 18295.
ООО "Лигр"
15.01.2018 08:00
Стартует печать информационных материалов для выборов Президента РФ
Типография ЛИГР (ОГРН 1107847165205, ИНН 7802715133) информирует о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных предвыборных материалов для выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.