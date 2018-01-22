Белоруссия решила охранять границы с Украиной и ЕС, соответствующий документ подписал президент страны Александр Лукашенко.

Как 22 января сообщает БЕЛТА, решение по охране этой части госграницы принято с учетом геополитической обстановки. В том числе, из-за "усиления сопредельными государствами охраны внешней границы ЕС в связи с сохраняющимся миграционным кризисом, а также повышением уровня террористической опасности в странах Западной Европы; сохранением высокого риска контрабандного перемещения в Беларусь оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и иных средств террора".

Приоритетными задачами органов пограничной службы определены предупреждение нелегального проникновения в Беларусь террористов, экстремистов, а также перемещения средств террора, экстремистской и иной преступной деятельности; недопущение нелегального перемещения в страну контрабандных грузов и иных товаров; борьба с нелегальной миграцией и наркотрафиком; наращивание инфраструктуры на границе и приграничной территории.

Напомним, ранее Белоруссия имела открытые границы как с РФ, так и с Украиной.