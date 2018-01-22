Выбираем чистящие средства для техники со специалистами КЕЙ

Уход за техникой является основой для ее долговечности и работоспособности, поэтому производители выпускают достаточно широкий ряд различных чистящих средств. В данной статье специалисты компании КЕЙ помогут Вам разобраться в этом разнообразии.

Условно все чистящие средства для техники можно разделить на несколько видов.

Чистящие составы

Данная группа товаров представлена различными гелями, спреями и пастами. Принцип их действия достаточно прост – Вы наносите состав на поверхность и растираете специальной тряпкой или салфеткой. Они могут использоваться для очистки корпусов и экранов смартфонов, ноутбуков, ПК, а также различных элементов автомобилей.

Салфетки

Они могут быть влажными или сухими. Первые пропитаны специальными очищающими составами, что упрощает удаление различных загрязнений, а вторые, как правило, используются для очистки поверхностей от отпечатков пальцев и жирных следов, чему способствует их повышенная впитывающая способность. Отдельно стоит рассмотреть специальные очистительные стикеры. С одной стороны они имеют клеевой слой для фиксации на корпусе телефона, а с другой – впитывающую поверхность для очистки дисплея.

Струйные очистители

К данной категории следует отнести два типа товаров:

Сжатый воздух. Производятся в баллонах, которые при нажатии выпускают воздушную струю, сдувающую пыль и грязь.

Груши. По принципу действия очень схожи с клизмами – при сжатии резиновой груши через носик выпускается воздушный поток.

Как правило, средства данного типа используются для очистки внутренних деталей ноутбуков и ПК без необходимости в разборке.

Средства очистки для оптики

Средства для оптики представлены следующими типами устройств:

Карандаши. Представляют собой средства с вращающейся мягкой головкой для очистки объективов, линз и т.д.

Очиститель для очков. Имеет две вращающиеся головки, которые очищают линзы очков с обеих сторон.

Использование подобных средств позволяет существенно упростить очистку и сделать ее более качественной.

Очистительные диски

Диски являются узкоспециализированным средством, используемым для очистки дисководов. Они представляют собой обыкновенный компакт-диск с нанесенным очистительным составом или специальными лопастями, которые при вращении удаляют загрязнения с линзы и оптических головок.