Черчесов: Джикии будет сложно восстановиться к ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал состояние защитника национальной команды Георгия Джикии, травмировавшего крестообразные связки на сборах «Спартака».

«Плюсов в ситуации нет, но жизнь есть жизнь: теперь задача прооперироваться и восстановиться. Организмы разные, кто-то за шесть месяцев поправляется, кто-то за три. Сейчас тему закрываем, чтобы никого не будоражить, включая Джикию, и продолжаем планомерную каждодневную работу. Хотя опыт подсказывает, что восстановиться к чемпионату мира Георгию будет сложно, учитывая разницу между понятиями «здоров» и «готов», – цитирует Черчесова сайт телеканала «Матч ТВ».

По словам главного тренера сборной России, потенциальные кандидаты на замену Джикии у тренерского штаба на виду. Впереди 10 туров РФПЛ, чтобы окончательно определиться.

Напомним, Георгий Джикия получил травму в товарищеской игре «Спартака» и «Шанхай Теллэйс» 18 января. 21 января он вылетел в Рим, где ему предстоит операция.

Ранее Джикия попал в расистский скандал, назвав темнокожих легионеров «Спартака» «шоколадками, тающими на солнце».