Активы Mail.ru Group пополнит киберспорт

Компания Mail.ru Group выкупает 100 % крупнейшего в России киберспортивного холдинга ESForce. Об этом 22 января сообщили на сайте международной компании, в активе которой социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

К холдингу ESForce относится несколько всемирно известных киберспортивных команд, в том числе, старейшая киберспортивная организация Virtus.pro (основана в 2003 году), серия киберспортивных турниров (в частности, Epicenter, турнир, который в прошлом году впервые прошел в Петербурге), медиаресурс RuHub, который занимается трансляциями киберспортивных соревнований, и многие другие проекты из индустрии компьютерных игр.

На приобретение ESForce потратят 100 миллионов долларов, что, как отмечают в Mail.ru Group, включает в себя погашение всех задолженностей. По оценкам экспертов, холдинг обойдется компании примерно в 150 миллионов долларов. Соглашение о намерениях покупки SForce было подписано 19 января. Сделка должна завершиться в первом квартале 2018 года.

Контролирующим акционером компании Mail.ru Group является миллиардер Алишер Усманов. При этом ESForce также контролируется холдингом Усманова USM, который в 2015 инвестировал в компанию около 100 миллионов долларов.

С тех пор мировой рынок киберспорта, к которому относятся в том числе такие популярные дисциплины как Counter-Strike Global Offensive (CS:GO) и Dota 2, перешагнул рубеж в 800 миллионов долларов., а аудитория ESForce составила 116 миллионов пользователей. Выручка киберспортивного холдинга по итогам 2017 года ожидается на уровне 19 миллионов долларов с годовым приростом примерно в 150%.