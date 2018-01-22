Setl City застроит жильем территорию завода «Пигмент» на Октябрьской набережной

Девелопер Setl City приобрел участок завода «Пигмент» площадью 25,7 га на Октябрьской набережной, 38. К редевелопменту промзоны планируют приступить летом 2018 года. Инвестиции составят около 20 млрд рублей, сообщают в компании.

На месте завода появится жилой комплекс площадью около 300 тыс. кв. м с детскими садами и школой. До начала строительства компания рекультивирует территорию – землю очистят от химикатов и приведут в соответствие с экологическими нормами для жилой застройки. В целом редевелопмент территории займет 5 лет.

На участке находятся два объекта культурного наследия XIX века: производственное здание с дымовой трубой Киновиевского ультрамаринового завода и особняк Г. И. Веге. Компания Setl City берет на себя обязательства по сохранению этих объектов.

Производство красок появилось на берегу Невы в 1876 году. Тогда Киновиевский ультрамариновый завод основал промышленник Георгий Веге. В 1970-х завод вошел в объединение «Пигмент».