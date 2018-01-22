За похищения петербуржцев мнимые спецназовцы получили 30 лет строгого режима

Грабеж, вымогательство, отъем автомобиля и похищение людей, которыми в Петербурге отметились гости из Приморья, суд оценил в 30 лет колонии на всех. Преступники, требовавшие с жертв 20 млн рублей, вину не признают и сомневаются в компетентности следствия.

Как сообщили 22 января в объединённой пресс-службе судов города, на скамье подсудимых оказались четверо исполнителей и один из авторов преступной схемы, которую воплотили весной 2016 года. Установлено, что под предводительством Игоря Михляева и его подельника, дело которого выделено в отдельное производство, четверо уроженцев Приморского края похитили трех жителей Петербурга. Одетые в камуфляж схватили жертв, сковали наручниками, втолкнули в арендованный микроавтобус и выгрузили в квартире в 1-м Предпортовом проезде.

Там у петербуржцев потребовали 20 млн рублей, а перед этим кулаками заставили отписать два BMW общей стоимостью 2 млн 140 тысяч. Пока ждали желаемое, вытрясли «мелочь» на 75 тысяч рублей и прихватили мобильный телефон. Миллионов так и не получили: выбивание несуществующего долга прервали сотрудники уголовного розыска. Как писала «Фонтанка», тогда задержали пятерых уроженцев Приморского края и одного челябинца.

Московский районный суд приговорил идейного вдохновителя Михляева к 9,5 года колонии. Его помощник Делягин получил 5,5 года, а Кузнецов, Яковлев и Шутылев – по 5 лет. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.

Все пятеро настаивают, что список инкриминируемых им статей в корне не верен, и судить их нужно было только за самоуправство. В связке с насилием максимальная санкция по этой статье – до пяти лет лишения свободы.