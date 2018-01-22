В Омской области при пожаре в частном доме погибли пятеро приёмных детей

Пятеро детей погибли при пожаре в селе Седельниково Омской области днем 22 января. По предварительным данным, причиной возгорания стал хлопок газа.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, в деревянном двухэтажном доме проживала супружеская пара с семью приемными детьми. В результате пожара погибли две сестры 6 и 10 лет, их 16-летний брат, а также девочки 11 и 18 лет. Мать госпитализировали. Выбраться невредимыми удалось приемному отцу и двум детям.

По факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Точную причину пожара установят эксперты.

«В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям супружеской пары, а также действиям органов опеки и попечительства, на контроле которых находится семья», – добавили в СК.