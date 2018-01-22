В Совфеде предложили считать мужем и женой прожившую вместе 5 лет пару

Законопроект о «фактических брачных отношениях» внесен в Государственную думу 22 января.

Как сообщает РБК, автор законопроекта сенатор Антон Беляков предложил считать браком незарегистрированные отношения мужчины и женщины, если те живут вместе в течение 5 лет.

Законопроект предполагает изменения в Семейный кодекс. В нем Беляков хочет прописать понятие «фактические брачные отношения». Мужчина и женщина, участвующие в таком союзе, будут иметь почти те же права, что и супруги в официальном браке. Фактическими брачными отношениями сенатор предлагает называть те, при которых мужчина и женщина сожительствуют вместе более 5 лет или же имеют совместного ребенка.

«По данным Минтруда, 2016 год стал годом с минимальным количеством официально зарегистрированных браков в Российской Федерации за последние 20 лет... Как показали недавние опросы, россияне даже не разделяют понятия брака незарегистрированного и брака официального. Однако с точки зрения закона так называемое сожительство не признается и не порождает никаких юридических последствий, что ставит членов подобного союза в весьма уязвимое положение», – цитирует агентство Белякова.

По словам политика, институт фактических брачных отношений должен признаваться со стороны государства и подлежать определенной степени защиты. Подобная практика применяется в Швеции, Нидерландах, Норвегии, Франции и Германии. В качестве первого шага на пути легитимации таких отношений сенатор предлагает распространить на имущество, нажитое в период совместного проживания, «законный режим имущества супругов».