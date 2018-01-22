Мьянма купит у России партию истребителей Су-30

Россия и Мьянма (бывшая Бирма) достигли договоренности о покупке российских истребителей Су-30.

Об этом 22 января сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

«В ходе визита министра обороны России достигнута договоренность о покупке Мьянмой шести самолетов Су-30... Полагаем, что Су-30 станет основным боевым истребителем ВВС Мьянмы для защиты территориальной целостности страны и отражения террористических угроз», – сказал Фомин.

«Полагаем, что Су-30 станет основным боевым истребителем ВВС Мьянмы для защиты территориальной целостности страны и отражения террористических угроз», –– выразил уверенность замминистра.

«Любые вопросы, которые будут возникать у мьянманской стороны при реализации контракта на поставку этих машин, готовы оперативно решать на договорной и дружеской основе», –– добавил Александр Фомин.

Напомним, 20 января министр обороны РФ отправился в Мьянму, затем планируется Лаос и Вьетнам. Турне по странам Юго-Восточной Азии делегации Министерства обороны РФ завершится 23 января.