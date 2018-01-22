Роспотребнадзор предостерегает петербуржцев, собирающихся на Игры в Южную Корею

О птичьем гриппе в Южной Корее предупредило желающих отправиться на Олимпиаду в Пхёнчхан управление Роспотребнадзора по Петербургу.

Как сообщает 22 января ведомство, в стране неблагополучная картина из-за птичьего гриппа. В ноябре 2017 года произошла вспышка этого инфекционного заболевания на нескольких утиных фермах в Гочанге (провинция Северная Чолла) и Енаме (провинция Южная Чолла).

«Высокопатогенный вирус птиц H5N6 выделен из помета диких птиц в 90 километрах южнее Сеула, а также на фермах к югу и юго-востоку от Сеула в радиусе от 230 до 300 километров», – заявляет пресс-служба, добавляя, что среди людей инфекция не выявлена.

Отметим, что олимпийский Пхёнчхан расположен в 180 км к востоку от столицы.

Чтобы не подхватить заразу, Роспотребнадзор советует петербуржцам ехать в Корею только привитыми от гриппа, чаще мыть руки и не контактировать с птицей.

XXIII зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля. Российская сборная на соревнованиях представлена не будет из-за допингового скандала. Отечественные спортсмены (из тех, что не попали под запрет) смогут выступить только под нейтральным флагом. В пошитой для них форме доминирует серый цвет.