Горнолыжнику на протезах нужна помощь

Сергею Александрову – единственному в России горнолыжнику, выступающему на протезах, необходима помощь для участия в Кубке Masters SPb. Средства необходимы, чтобы оплатить стартовые взносы для выступления в пяти турнирах Кубка.

Благотворительный фонд в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ» просит помочь собрать для единственного в России горнолыжника, выступающего на протезах, 7 тысяч рублей. Эти деньги необходимы, чтобы оплатить стартовый взнос для участия в соревнованиях Кубка Masters SPb.

Сергей Александров в 2009 году во время восхождения на Эльбрус сорвался вниз, получил множественные переломы и обморожение ног. Обе ноги пришлось ампутировать. Но уже через два года он вернулся в спорт и стал покорять горнолыжные вершины на протезах. Стал мастером спорта по горным лыжам, многократным призером всероссийских и международных турниров.

Но Сергей не останавливается на достигнутом и мечтает попасть на Паралимпийские игры-2018. Решающий турнир в преддверии Зимних Игр (если российские спортсмены будут допущены к участию) – чемпионат России-2018 в конце февраля. Чтобы пройти отбор, Сергею нужна серьезная подготовка. Ведь он единственный из всех кандидатов в паралимпийскую сборную по горным лыжам выступает на протезах.

Единственная возможность подготовиться к соревнованиям – принять участие в Кубке Masters SPb. Это комплекс соревнований, на каждом этапе которого спортсмен может заработать квалификационные очки и повысить свой индивидуальный рейтинг. На турнире выступают здоровые профессиональные спортсмены, новички, любители, ветераны и т.д. Сергей среди них – единственный спортсмен с инвалидностью. Для участия в пяти соревнованиях Кубка ему необходимо внести стартовый взнос в размере 7 тысяч рублей. Ближайший старт – 27 января.

БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» просит поддержать Сергея Александрова. Сделать пожертвование можно с банковской карты или счета онлайн или связавшись с сотрудниками фонда. Тел. 983-72-21. E-mail: info@fondopora.ru.