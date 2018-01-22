Петербуржцы подали 20 тысяч заявок на запись детей в первый класс

Почти 20 тысяч заявлений поступило за два дня записи детей в первые классы в Петербурге. Об этом сообщает 22 января комитет по образованию города.

По данным ведомства, более 56% родителей подали заявки не выходя из дома – с помощью портала государственных и муниципальных услуг (11 200 заявлений), остальные – через многофункциональные центры (8772 заявления).

«Мы ожидали, что со временем петербуржцы предпочтут дистанционную форму подачи заявлений, потому что это действительно удобно. Работа портала отлажена, он функционирует быстро и стабильно. А самое главное – оба способа подачи заявлений имеют равную юридическую силу. Время подачи заявлений также не играет роли при принятии решения о зачислении в первый класс, поэтому многие родители на стали торопиться, и будут подавать заявления в ближайшие недели. А через месяц школы начнут рассылать родителям приглашения для подачи документов и зачисления детей», – цитирует пресс-служба ведомства его председателя Жанну Воробьеву.

20 января в Петербурге стартовал второй, основной, этап записи в первые классы на 2018/2019 учебный год. По итогам первого этапа, в рамках которого в школы записывались льготники, зачислено около 13 тысяч детей. Всего в образовательных учреждениях города планируется открыть 61 тысячу мест для первоклассников.