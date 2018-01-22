Группа «Эталон» открывает продажи в «Доме на Блюхера» в Санкт-Петербурге

Группа «Эталон» объявляет о запуске в продажу нового проекта комфорт-класса – «Дом на Блюхера», расположенного в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: пр. Маршала Блюхера, д. 4. Проект реализует компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).

«Дом на Блюхера» представляет собой 17-этажный дом S-образной формы, состоящий из 13 секций (секции 1-7 отделены от секций 8-13 проездом). Дом будет построен по традиционной монолитной технологии с применением системы навесного вентилируемого фасада. Общая реализуемая площадь проекта составит 102 тыс. кв. м, в том числе 77 тыс. кв. м жилой площади, включающей 1 455 квартир. На первом этаже «Дома на Блюхера» будут расположены встроенные коммерческие помещения, также проектом предусмотрен пристроенный наземный 7-уровневый паркинг на 382 автомобиля.

В «Доме на Блюхера» представлен большой выбор квартир разной конфигурации ̶ от студий до четырехкомнатных, часть квартир будет сдаваться с отделкой. В проекте применены эргономичные планировочные решения как этажа, так и каждой квартиры. Также в «Доме на Блюхера» запроектированы квартиры с европланировками. Цена на квартиры в проекте на старте продаж начинается от 2,78 млн руб.

«Дом на Блюхера» строится в одном из престижных и благоприятных для проживания районов Петербурга – Калининском. Этот район отличается развитой социальной, торгово-развлекательной инфраструктурой и имеет хорошую транспортную доступность. Сам проект расположен всего в 15-и минутах ходьбы от станции метро «Лесная».

«Дом на Блюхера» отличается современной инженерной «начинкой» и яркой, привлекательной архитектурой, а уютно оформленный двор с зонами отдыха создаст комфортную для проживания среду.

Завершение строительства «Дома на Блюхера» запланировано на I квартал 2020 года.

ЖК «Дом на Блюхера», застройщик застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-blyukhera/

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