«Россия» выплатит по 10 тысяч рублей туристам, застрявшим в Канкуне на сутки

Авиакомпания «Россия» выплатит дополнительную компенсацию в 10 тысяч рублей всем пассажирам чартерного рейса FV5882. Об этом «Фонтанке» 22 января сообщили в пресс-службе авиакомпании. Борт должен был вылететь из Канкуна в Москву 16 января, но задержался в Мексике на сутки.

Компенсацию предоставят всем пассажирам независимо от класса обслуживания, за исключением четверых депортированных граждан Армении. Деньги можно получить при личном обращении к туристическому оператору «Библио-Глобус» до 15 марта включительно, сообщает перевозчик. Для этого надо будет предъявить загранпаспорт, на который был оформлен билет.

Проблемы с вылетом самолета из Мексики возникли не по вине «России», объясняют в авиакомпании. Сначала вылет отложили на 3 часа из-за требования посадить на рейс 4 депортированных граждан Армении, выдвинутого органами миграционного контроля Мексики.

Затем в разрешении на взлет отказали авиационные власти Мексики. Причиной стали действия контрагента «России». «При выполнении нерегулярных рейсов с небольшой частотностью авиакомпании привлекают сторонние хендлинговые или обслуживающие организации, – объясняют в «России». – По итогам внутреннего расследования, предполагается факт недоплаты хендлера MixJet в адрес местного аэропорта. Таким образом, необходимые для обслуживания российских туристов платежи были осуществлены ими только 17 января. В то же время сама «Россия» не имеет какой-либо задолженности перед хендлером. Все выставленные авиакомпании счета были оплачены и оплачиваются своевременно и в полном объеме». «Россия» приносит извинения за действия своего контрагента».

Рейс из Канкуна в Москву должен был вылететь в 18:10 по московскому времени 16 января, однако отправился лишь в 22 часа 17 января. Среди пассажиров были туристы из Петербурга.