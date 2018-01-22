В дома Купчино возвращается тепло

Теплоэнергетики завершили ремонт трубы, которая накануне прохудилась во Фрунзенском районе Петербурга.

Как сообщили «Фонтанке» в «Теплосети», к трем часам ночи 22 января поврежденный участок 219-миллиметровой трубы рядом с детским садом на Будапештской, 79, корпус 3, заменили. Вместе с ним поменяли 11 метров трубопровода. Затем началась запитка четырех домов, попавших в зону коммунальной аварии.

Потеплеет в квартирах после того, как управляющие организации переключат задвижки на внутридомовых системах.