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22.01.2018 11:05

В дома Купчино возвращается тепло

Теплоэнергетики завершили ремонт трубы, которая накануне прохудилась во Фрунзенском районе Петербурга. 

Как сообщили «Фонтанке» в «Теплосети», к трем часам ночи 22 января поврежденный участок 219-миллиметровой трубы рядом с детским садом на Будапештской, 79, корпус 3, заменили. Вместе с ним поменяли 11 метров трубопровода. Затем началась запитка четырех домов, попавших в зону коммунальной аварии.

Потеплеет в квартирах после того, как управляющие организации переключат задвижки на внутридомовых системах.

 


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25 декабря 2017 года Служба Госстройнадзора выдала разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Ландыши», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») построила в Калининском районе по адресу: проспект Маршала Блюхера, дом 7. Второй корпус «Ландышей» Компания сдала на полгода раньше заявленного срока.
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
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