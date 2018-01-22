Еще
12:07 22.01.2018
Пришлите свою новость!
12:05
Роспотребнадзор предостерегает петербуржцев, собирающихся на Игры в Южную Корею
11:51
Россияне на четвертом месте среди покупателей жилья в Турции
11:44
Петербуржцы подали 20 тысяч заявок на запись детей в первый класс
11:40
«Россия» выплатит по 10 тысяч рублей туристам, застрявшим в Канкуне на сутки
11:25
«Три билборда на границе Эббинга» получили премию Гильдии актеров США
11:19
Власти Саудовской Аравии потребовали 100 миллиардов долларов у арестованных принцев
11:13
От парка Победы у сибиряка увели «Лексус» за 7 миллионов рублей
11:05
В дома Купчино возвращается тепло
10:58
Крымский мост выдержит землетрясения до 9 баллов
10:51
Telegram собрал заявок на 3,8 млрд на размещение криптовалюты
10:44
Собчак собрала подписи для регистрации на выборах президента России
10:35
Главный синоптик обещает Петербургу +4 к четвергу
10:28
Мошенник продал квартиру умершего петербуржца за 9,3 млн
10:22
В Хельсинки приземлился Boeing 787 Dreamliner с горящим двигателем
10:14
Oxxxymiron’a выдвинули на литературную премию
10:11
В центре Петербурга с крыши упал уборщик снега
10:06
В Саратовской области собака застрелила охотника
09:53
Во Всеволожском районе обидчик женщины обстрелял полицейского
09:47
На Зотовском из горящего ангара спасли Pontiac и Cadillac
09:41
На Приозерском направлении задерживаются электрички
09:36
Мужчина сорвался с водосточной трубы в Кузнечном переулке
09:32
По Тучкову мосту возобновили движение трамваев и троллейбусов
09:28
Наркофермеров на Петроградской подвел пожар
09:24
Финскую визу сделают за неделю
09:15
ЦБ приостановил лицензии страховых компаний «АСКО» и «Южуралжасо»
08:59
Предполагаемого убийцу с Гданьской задержали
08:55
В Петербурге аномальные пробки
08:48
Армия Сирии начала ликвидацию 1500 боевиков в Идлибе
08:40
В Купчино ребенок хлебнул нашатыря и попал в реанимацию
08:36
В правительстве согласились смягчить «закон Яровой»
08:28
Рядом с ТРК «Монпансье» у петербуржца отобрали «набор подрывника»
08:23
В «мэрии» Петербурга искали бомбу
08:19
Генштаб Великобритании хочет повысить расходы на борьбу с «российской угрозой»
08:05
Школа в Улан-Удэ возобновила работу после нападения вооруженного подростка
01:13
Дмитрий Быков прочитает стихи о Путине и Собчак
21/01
Илья Трабер возвращается в порт: ему может достаться «Усть-Луга»
21/01
СМИ: Во время атаки в Кабуле на гостиницу погибли украинцы
21/01
Ночью в Петербурге похолодает
21/01
СМИ: Винник не просил политического убежища в Греции
21/01
Песков рассказал о непубличных встречах Путина и Порошенко
21/01
Мирча Луческу: Начинаю сомневаться в уме Лодыгина
21/01
Стало известно, кто поедет на Олимпиаду в составе женской сборной по биатлону
21/01
«Невский проспект» проверили и открыли
21/01
Финляндия выдаст Бельгии обвиняемого в отмывании денег россиянина
21/01
В Купчино четыре дома попали в зону аварии
21/01
«Гражданский проспект» проверили, но закрыли «Невский проспект»
21/01
КРТИ: Тучков мост закрывают на ночь из-за упавшей опоры
21/01
В Улан-Удэ собираются выявлять агрессию у школьников анкетированием
21/01
Американские продюсеры назвали «Форму воды» лучшим фильмом года
21/01
Американец убрал снег со двора при помощи огнемета
21/01
«Гражданский проспект» закрыт для пассажиров
21/01
Экс-директора Фонда капремонта Ленобласти подкупали через Крым
21/01
На КАД закрывают съезд в сторону Рыбацкого
21/01
Мэр Махачкалы арестован по подозрению в превышении полномочий
21/01
В Сиверском больница осталась без света
21/01
Курды заявили об отражении атаки Турции в сирийском Африне
21/01
Город украсили к 74-й годовщине снятия блокады Ленинграда
21/01
В ДТП на "Скандинавии" погиб человек
21/01
Петербуржец умер в тренажерном зале во время бега
21/01
Обвиняемый в кибермошенничестве на 4 млрд долларов россиянин просит убежища в Греции
21/01
За ночь с улиц Петербурга вывезли более 30 тысяч кубометров снега
21/01
Вратарь «Зенита» Лунев: «Главное сейчас — вернуться»
21/01
Новый роман Кинга расскажет об «отвратительном убийстве»
21/01
В Петербурге задержан мятежник из Таджикистана
21/01
Разбойники похитили в Сестрорецке лопаты, которые оказались им не нужны
21/01
Девочка, пострадавшая при нападении на школу в Бурятии, остается в тяжелом состоянии
21/01
После пожара на Гданьской найдена петербурженка с разрезанной шеей
21/01
Турция начала наземную операцию в сирийском Африне
21/01
Статуя Свободы в США закрыта из-за бюджетного кризиса
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
22.01.2018 10:58

Крымский мост выдержит землетрясения до 9 баллов

Строители приступили к установке на автодорожной части моста через Керченский пролив дополнительной защиты от сейсмического воздействия. Гидравлические шок-трансмиттеры позволят мосту выдержать землетрясение до девяти баллов.

«Это как ремни безопасности в автомобиле. Они позволяют пролетам моста «дышать», то есть беспрепятственно смещаться при незаметных перемещениях, вызванных температурными условиями. А во время землетрясения шок-трансмиттеры срабатывают и распределяют сейсмическую нагрузку равномерно по опорам», — объяснил РБК технический директор «Института Гипростроймост — Санкт-Петербург» Игорь Колюшев.

Антисейсмическая защита моста была разработана с привлечением специалистов Института физики РАН при подготовке проекта.

18 января на участке моста у острова Тузла установили первые ограждения и мачты освещения.

Строительство Крымского моста началось в 2015 году. Он состоит из двух частей — автомобильной и железнодорожной. Автомобильное движение по мосту должно быть открыто в декабре 2018 года, а железнодорожное — в июне 2019 года.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
https://www.shutterstock.com
19.01.2018 18:02

«Уральские авиалинии» дарят петербуржцам скидки на полеты в Израиль

«Уральские авиалинии» снижают цены на рейсы в Эйлат и делают эти выходные теплее
Иван Сотников/ПАО «Энергомашбанк»
17.01.2018 13:26

Энергомашбанк в 10-й раз собрал ветеранов на «Ленинградской встрече»

16 января 2018 года в БКЗ «Октябрьский» прошел юбилейный X концерт для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда – «Ленинградская встреча», в торжественном открытии которого принял участие вице-губернатор – руководитель Администрации Санкт-Петербурга Александр Говорунов.
Михаил Нефедов/«Уральские авиалинии»
17.01.2018 12:44

«Уральские авиалинии» проводят распродажу билетов в Тель-Авив из Петербурга

Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла продажу билетов по сниженным ценам из Санкт-Петербурга в Тель-Авив
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Власти Саудовской Аравии потребовали 100 миллиардов долларов у арестованных принцев
Крымский мост выдержит землетрясения до 9 баллов
Telegram собрал заявок на 3,8 млрд на размещение криптовалюты
Собчак собрала подписи для регистрации на выборах президента России
Армия Сирии начала ликвидацию 1500 боевиков в Идлибе
В правительстве согласились смягчить «закон Яровой»
Генштаб Великобритании хочет повысить расходы на борьбу с «российской угрозой»
В Улан-Удэ собираются выявлять агрессию у школьников анкетированием
Статуя Свободы в США закрыта из-за бюджетного кризиса
В ЕС разработают стратегию по борьбе с «фейковыми» новостями
Реанимация не отпустила в Кресты
«Ну и как это они народу и вдруг не отдадут власть?»
Куда поехать в Финляндии: советы читателей
Анатомия выборов депутата Нестеровой
Уважай и не мешай: как нужно вести себя журналистам в Мариинском дворце
Ямагатский грипп перехитрил ВОЗ
«Танцуешь тверк? Скрепы Родины отверг!»
В поисках иранской революции
Как давали ход делу Грозовского
Как в Петербурге поругались два супергеройских конвента
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Раритеты в огне. Из пожара пытались спасти редкие автомобили

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

«Фонтанка» показывает, как выглядит Военно-морской институт после пожара

Нева держалась до последнего

Новости компаний
https://www.shutterstock.com
19.01.2018 18:02
«Уральские авиалинии» дарят петербуржцам скидки на полеты в Израиль
«Уральские авиалинии» снижают цены на рейсы в Эйлат и делают эти выходные теплее
Иван Сотников/ПАО «Энергомашбанк»
17.01.2018 13:26
Энергомашбанк в 10-й раз собрал ветеранов на «Ленинградской встрече»
16 января 2018 года в БКЗ «Октябрьский» прошел юбилейный X концерт для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда – «Ленинградская встреча», в торжественном открытии которого принял участие вице-губернатор – руководитель Администрации Санкт-Петербурга Александр Говорунов.
Михаил Нефедов/«Уральские авиалинии»
17.01.2018 12:44
«Уральские авиалинии» проводят распродажу билетов в Тель-Авив из Петербурга
Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла продажу билетов по сниженным ценам из Санкт-Петербурга в Тель-Авив
из личного архива Мохунова В.Ю.
17.01.2018 12:36
Премьера симфонии-перформанса Дмитрия Жученко пройдет в филармонии
2 февраля в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии пройдет премьера «Мистерии нового времени» петербургского композитора Дмитрия Жученко
Роман Чекалюк/ООО "Галамарт"
17.01.2018 10:51
Русскую куклу представили на международной ярмарке игрушек в Гонконге
Одним из самых заметных участников ярмарки Hong Kong Toys & Games Fair 2018 стала российская интерактивная кукла – оберег «Народная бабуля». Интерактивная игрушка выполнена в образе древнейшего персонажа славянской мифологии Бабы-яги
Магазин "Кей"
17.01.2018 10:45
3 совета, как подобрать лучший блендер для вашей семьи от специалистов КЕЙ
Блендер является незаменимым помощником для любой хозяйки, но определиться с выбором агрегата совсем не просто из-за широкого разнообразия товаров. Эксперты компании КЕЙ рассказали на что нужно ориентироваться, выбирая функционального кухонного помощника
Created by Dragana_Gordic - Freepik.com
15.01.2018 15:15
Call-центр УБРиР прошел международную сертификацию качества
Центр поддержки клиентов Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) одним из первых среди call-центров российских компаний получил от Международного института сертификации контактных центров сертификат нового международного стандарта качества ISO 18295.
ООО "Лигр"
15.01.2018 08:00
Стартует печать информационных материалов для выборов Президента РФ
Типография ЛИГР (ОГРН 1107847165205, ИНН 7802715133) информирует о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных предвыборных материалов для выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
https://pixabay.com
12.01.2018 13:49
«Победа» бесплатно перевезла 385 Дедов Морозов и Снегурочек
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» в период с 25 декабря 2017 года по 10 января 2018 года бесплатно перевезла 385 Дедов Морозов и Снегурочек в рамках новогодней акции. Лидерами по количеству участников акции стали аэропорты Москвы (Внуково), Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Улан-Удэ, Сочи, Ростова, Красноярска, Стамбула, Новосибирска и Бергамо
Компания «Главстрой-СПб»
11.01.2018 12:38
«Главстрой-СПб» подвел итоги квеста «Строим главное»
Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», завершила серию активностей под общим названием «Строим главное». В течение 2017 года жители комплексов компании принимали участие в интерактивных мероприятиях. В финал вышли 10 самых активных участников и поборолись за победу в итоговом квесте, прошедшем на территории ЖК «Северная долина»
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.