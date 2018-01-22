Telegram собрал заявок на 3,8 млрд на размещение криптовалюты

Мессенджер Telegram завершил предварительный этап сбора заявок в рамках ICO (первичное размещение криптовалюты). В Telegram-криптовалюту готовы вложить 3,8 миллиарда долларов.

Как пишет газета «Ведомости» 22 января со ссылкой на сотрудника венчурного фонда, участника синдиката инвесторов, который собирается вложиться в Telegram, на этом этапе мессенджер собирал 850 миллионов долларов, однако в результате ажиотажа заявок поступило в разы больше — на 3,8 млрд. Как предполагает газета, вокруг первичного размещения может появиться рынок перепродажи токенов. По оценкам издания, «вторичная» доля может обойтись на 30-40% больше первоначальной суммы. Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров не ответил на вопросы издания.

17 января агентство Bloomberg со ссылкой на инвестиционное предложение компании сообщило, что Тelegram планирует привлечь 600 миллионов долларов в рамках закрытого размещения токенов на своей блокчейн-платформе Telegram Open Network до конца февраля 2018 года, и еще 600 миллионов — за счет публичной продажи токенов, которая может начаться в марте.

По сообщениям СМИ, Telegram планирует развивать блокчейн-платформу c собственной криптовалютой. Ее создатели сравнивают проект с распределенным суперкомпьютером и системой денежных переводов, и считают его будущим конкурентом Visa и Mastercard.