Новый рейс «Уральских авиалиний» из Санкт-Петербурга во Франкфурт

Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает новый международный рейс из Санкт-Петербурга во Франкфурт-на-Майне. Рейс начнет выполняться с 26 марта 2018 года пять раз в неделю c понедельника по пятницу. Пассажиры могут приобрести билет на новое направление по цене от 5760 руб. в одну сторону и от 12630 руб. за билет туда-обратно (все сборы включены)*. Билеты уже в продаже!

Франкфурт – город, где сходятся дороги со всей Европы и сливаются воедино история и современная жизнь. Удобный авиахаб и крупный транспортный узел, который позволит пассажирам легко и просто комбинировать свой отдых, используя гибкость расписания и удобные стыковки. Из Санкт-Петербурга вылет в 11:00, прилет во Франкфурт в 12:50, обратный вылет из Франкфурта в 19:00, прилет в Санкт-Петербург в 22:50, время в пути 2:50 минут.

Приобретайте билеты на uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в любой авиакассе вашего города.

*Стоимость может отличаться, в зависимости от курса валют на момент бронирования.

Справка:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» – одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок за январь-ноябрь 2017 г. По итогам 2017 года «Уральские авиалинии» перевезли более 8 млн. человек (+24% к показателям 2016 года). В 2016 году услугами авиакомпании воспользовались 6, 4 млн. пассажиров.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» многократный лауреат международных и национальных премий, среди которых: Национальная премия «Крылья России», «SafetyLeaders Awards», «Лучшие социальные проекты России», «National Geographic Traveler Awards», «Время инноваций» и др.

География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот «Уральских авиалиний» состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 43 авиалайнера (23 А320, 13 А321 и 7 А319).