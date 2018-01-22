Собчак собрала подписи для регистрации на выборах президента России

Кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак собрала 100 тысяч подписей, необходимых для регистрации на выборах. Об этом 22 января сообщил руководитель сети региональных штабов кандидата Тимур Валеев.

«На данный момент собрана 101 тысяча подписей. 24 региона выполнили план, собрали по 2,5 тысячи подписей с запасом, то есть 2,6-2,7 тысячи», — цитирует Валеева «Газета.ру» со ссылкой на «Интерфакс».

При этом он уточнил, что сбор будет продолжен.

«Мы не прекращаем сбор подписей ни в одном регионе, потому что в любом случае будет дополнительная выбраковка на стадии в Москве», — добавил Валеев.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.