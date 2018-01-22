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22.01.2018 10:44

Собчак собрала подписи для регистрации на выборах президента России

Кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак собрала 100 тысяч подписей, необходимых для регистрации на выборах. Об этом 22 января сообщил руководитель сети региональных штабов кандидата Тимур Валеев.

«На данный момент собрана 101 тысяча подписей. 24 региона выполнили план, собрали по 2,5 тысячи подписей с запасом, то есть 2,6-2,7 тысячи», — цитирует Валеева «Газета.ру» со ссылкой на «Интерфакс».

При этом он уточнил, что сбор будет продолжен.

«Мы не прекращаем сбор подписей ни в одном регионе, потому что в любом случае будет дополнительная выбраковка на стадии в Москве», — добавил Валеев.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

 


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19.01.2018 18:02
«Уральские авиалинии» дарят петербуржцам скидки на полеты в Израиль
«Уральские авиалинии» снижают цены на рейсы в Эйлат и делают эти выходные теплее
Иван Сотников/ПАО «Энергомашбанк»
17.01.2018 13:26
Энергомашбанк в 10-й раз собрал ветеранов на «Ленинградской встрече»
16 января 2018 года в БКЗ «Октябрьский» прошел юбилейный X концерт для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда – «Ленинградская встреча», в торжественном открытии которого принял участие вице-губернатор – руководитель Администрации Санкт-Петербурга Александр Говорунов.
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17.01.2018 12:44
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