Главный синоптик обещает Петербургу +4 к четвергу

Морозы, с которых в Петербурге начался понедельник, к концу недели возьмут небольшую паузу. В городе снова будет мокро и тепло, но недолго.

Как сообщил «Фонтанке» 22 января главный синоптик города Александр Колесов, коррективы в установившуюся зимнюю погоду внесут циклоны с Атлантики. Воздух прогреется до небольшого плюса, и успевший выпасть снег начнет таять. По словам специалиста, привычный дождь стоит ждать уже в четверг, 25 числа, когда столбик термометра может подняться до 4 градусов тепла.

Впрочем, надолго оттепель не задержится, и в выходные погода не помешает любителям покататься на открытом льду. К субботе, как уточнил Колесов, в Северную столицу должны вернуться морозы.

Сейчас в городе около 14 градусов ниже нуля.