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22.01.2018 10:35

Главный синоптик обещает Петербургу +4 к четвергу

Морозы, с которых в Петербурге начался понедельник, к концу недели возьмут небольшую паузу. В городе снова будет мокро и тепло, но недолго. 

Как сообщил «Фонтанке» 22 января главный синоптик города Александр Колесов, коррективы в установившуюся зимнюю погоду внесут циклоны с Атлантики. Воздух прогреется до небольшого плюса, и успевший выпасть снег начнет таять. По словам специалиста, привычный дождь стоит ждать уже в четверг, 25 числа, когда столбик термометра может подняться до 4 градусов тепла. 

Впрочем, надолго оттепель не задержится, и в выходные погода не помешает любителям покататься на открытом льду. К субботе, как уточнил Колесов, в Северную столицу должны вернуться морозы. 

Сейчас в городе около 14 градусов ниже нуля.

 


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