Мошенник продал квартиру умершего петербуржца за 9,3 млн

За присвоение чужой квартиры на Петроградской стороне стоимостью свыше 9 млн петербуржец получил пять лет условно.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы 22 января, на скамье подсудимых оказался местный житель. В ноябре 2015 года ему в руки попало свидетельство о смерти собственника квартиры на улице Куйбышева. Созрел преступный план: назвавшись двоюродным братом умершего, мужчина обратился к нотариусу с заявлением о принятии наследства. Злоумышленник добыл фиктивные документы, определяющие степень родства, правоустанавливающие бумаги на квартиру и подыскал юриста, который, не чувствуя подвоха, взялся за ведение наследственного дела.

Сначала план сработал. Юрист представил нотариусу все документы, мошенник получил свидетельство о праве на наследство и обратился в МФЦ, чтобы зарегистрировать право собственности. 14 июля 2016-го регистрация состоялась, злоумышленник стал владельцем квартиры. Делец продал чужие квадратные метры почти за 9,3 млн.

Махинации, по всей видимости, вскрыл настоящий наследник, заявив о причиненном ущербе. Так началось расследование, закончившееся процессом в Смольнинском суде. Осужденный за мошенничество в особо крупном размере получил 5 лет условно, также он обязан возместить убытки потерпевшему.