В центре Петербурга с крыши упал уборщик снега

Мужчина попал в больницу после падения с высоты в Центральном районе Петербурга. По предварительной информации, травмы он получил при выполнении служебных обязанностей.

Как стало известно «Фонтанке», в начале пятого вечера 21 января скорая помощь забрала пострадавшего от дома по улице Константина Заслонова. Состояние 32-летнего пациента с компрессионными переломами позвонков, ушибами и травмой спины оценили как средней тяжести.

Медикам, а потом и полицейским мужчина рассказал, что на крышу четырехэтажки на Константина Заслонова, 5, поднялся, чтобы очистить её от снега. Здание обслуживает Жилкомсервис №2 Центрального района.