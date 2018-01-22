В Саратовской области собака застрелила охотника

Охотник получил смертельный выстрел из собственного ружья в Саратовской области. На спусковой крючок нажала собака.

Как сообщило информационное агентство «Регион 64», инцидент произошел в Краснокутском районе в воскресенье, 21 января. Мужчина приехал на охоту и выпустил из машины двух собак. Животные начали бегать и играть. Лапа одного четвероногого угодила на спусковой крючок двустволки, и мужчина получил выстрел в живот. Пострадавшего доставили в больницу, однако спустя короткое время он скончался от полученного ранения.

Правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств происшествия.