Во Всеволожском районе обидчик женщины обстрелял полицейского

Во Всеволожском районе Ленинградской области обидчик женщины стрельбой ответил на появление участкового. Агрессор при этом был основательно пьян.

Утром 21 января участковый выехал в СНТ «Касимово» по сообщению гражданина об избиении его жены 45-летним мужчиной. Сотрудник полиции вместе с заявителем отправились к дому обидчика, который из окна долго изъяснялся матом, а затем и вовсе выпалил в визитёров из травматики. Затем он сходил за охотничьим ружьем и дважды выстрелил из него в сторону участкового, предлагавшего агрессору сдаться.

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