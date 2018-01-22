На Зотовском из горящего ангара спасли Pontiac и Cadillac

Полный автомобилей ангар-автосервис горел в Красногвардейском районе Петербурга в ночь на 22 января. В доме 9 по Зотовскому проспекту огонь охватил около 500 квадратных метров.

По данным городского ГУ МЧС, вызов в службу «01» поступил 21 января в 23:32. Уже через несколько минут ранг сложности повысили до №2. Снизили его до № 1БИС только в 00:45, а ликвидировать открытое горение удалось в 1:49.

Среди повреждённых автомобилей много недешёвых, в том числе раритетные и редкие. «Понтиак» и «Кадиллак» 1956 года выпуска удалось спасти, однако пламя всё-таки добралось до последнего.

Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».