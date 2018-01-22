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22.01.2018 09:36

Мужчина сорвался с водосточной трубы в Кузнечном переулке

Двум петербуржцам потребовалась медицинская помощь после падения с высоты. Один сорвался с водосточной трубы, второй по неосторожности выпал из окна. 

Как стало известно «Фонтанке», в десятом часу вечера 21 января в Мариинскую больницу доставили 40-летнего местного жителя. С закрытой черепно-мозговой травмой, контузией левого глаза и ушибами его поместили в хирургию. Обстоятельства получения увечий оказались нетривиальными: мужчина сорвался с водосточной трубы на уровне второго этажа. Произошло это в Кузнечном переулке, 22. Что там делал житель Купчино, он не объяснил.  

В тот же день, только 12 часами ранее, был госпитализирован 30-летний электрик из Ростовской области, купивший квартиру в Северной столице. Его нашли у одной из парадных дома на Яхтенной улице, 5, после падения с четвертого этажа. Мужчину в тяжелом состоянии отправили прямиком в операционную. Он успел сообщить медработникам, что претензий ни к кому не имеет, так как по собственной неосторожности выпал из окна. 

 

 

 


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