Мужчина сорвался с водосточной трубы в Кузнечном переулке

Двум петербуржцам потребовалась медицинская помощь после падения с высоты. Один сорвался с водосточной трубы, второй по неосторожности выпал из окна.

Как стало известно «Фонтанке», в десятом часу вечера 21 января в Мариинскую больницу доставили 40-летнего местного жителя. С закрытой черепно-мозговой травмой, контузией левого глаза и ушибами его поместили в хирургию. Обстоятельства получения увечий оказались нетривиальными: мужчина сорвался с водосточной трубы на уровне второго этажа. Произошло это в Кузнечном переулке, 22. Что там делал житель Купчино, он не объяснил.

В тот же день, только 12 часами ранее, был госпитализирован 30-летний электрик из Ростовской области, купивший квартиру в Северной столице. Его нашли у одной из парадных дома на Яхтенной улице, 5, после падения с четвертого этажа. Мужчину в тяжелом состоянии отправили прямиком в операционную. Он успел сообщить медработникам, что претензий ни к кому не имеет, так как по собственной неосторожности выпал из окна.