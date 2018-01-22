По Тучкову мосту возобновили движение трамваев и троллейбусов

Движение электротранспорта по Тучкову мосту в Петербурге возобновили утром 22 января. Упавшую опору контактной сети заменили.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Смольного, движение открыли после совместной комиссии с Горэлектротрансом, которая закончила работу в пять часов утра.

Опора контактной сети на мосту упала в ночь на 19 января. Переправу решили развести — одна из конструкций этого испытания не выдержала. В КРТИ уточняли, что надлом произошел по сварному шву, объединяющему закладную часть и новую опору. Пробы предположительно некачественного металла отправили на химический анализ. Все остальные опоры обследуют.

Тучков мост открыли после полуторагодичной реконструкции 18 ноября. Работы начались летом 2016 года, генеральный подрядчик – ЗАО «Пилон». Стоимость контракта составила 2,4 млрд рублей. До мая 2017 года ремонтировали низовую сторону, выходящую к Финскому заливу. Полностью заменили стационарные конструкции и реконструировали разводной пролет, усилив балки, убрав изношенные механизмы и заменив подшипники. Затем то же повторили на верховой половине, смотрящей на Биржевой мост. Планировалось закончить реконструкцию к 31 мая 2018 года, однако движение запустили с опережением на полгода.