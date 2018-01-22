Наркофермеров на Петроградской подвел пожар

Комната в коммунальной квартире горела утром 21 января в Петербурге. Пока пожарные тушили три квадратных метра, они успели насчитать десяток горшков с запрещёнными растениями. Отсутствующим собственником жилья заинтересовалась полиция.

Как стало известно «Фонтанке», помощь пожарных на улице Мира, 1, понадобилась в районе семи часов утра. Возгорание обнаружили в одной из четырех комнат. Пламя успело распространиться только на три квадратных метра обстановки, но из-за дыма десять человек эвакуировали. С огнем справились быстро. По данным МЧС, уже в 7:20 три расчёта уехали от четырёхэтажки. С собой они увезли информацию о горшках с подозрительными растениями.

Домашний огород со всем необходимым для орошения и освещения растительности углядели в одной из комнат. Собственник в это время отсутствовал, и не мог объяснить, кто разбил на его жилплощади грядки с подозрительно похожими на наркотические растениями.