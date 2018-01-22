ЦБ приостановил лицензии страховых компаний «АСКО» и «Южуралжасо»
Центральный банк России приостановил действие лицензий страховой группы «АСКО» и страхового акционерного общества «Южуралжасо». Решения опубликованы на официальном сайте регулятора 22 января.
Действие лицензии «АСКО» (город Набережные Челны) приостановлено из-за неисполнения предписания ЦБ, который 25 декабря назначил в страховой группе временную администрацию в связи с ненадлежащим исполнением восстановления платежеспособности. На устранение нарушений «АСКО» отвели 10 дней.
У «Южуралжасо» (город Москва) проблемы с лицензией стали последствием несоблюдения требований финансовой отчетности и платежеспособности. Нарушения нашли в части порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов. В страховой компании с понедельника назначена временная администрация, которую возглавил советник экономического департамента страхового рынка Центробанка Станислав Чебыкин.