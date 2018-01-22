ЦБ приостановил лицензии страховых компаний «АСКО» и «Южуралжасо»

Setl City в 2017 году ввела в эксплуатацию рекордный объем недвижимости

Компания Setl City по итогам 2017 года ввела в эксплуатацию около 1,2 млн кв. м жилой недвижимости. Таким образом, застройщик побил собственный рекорд годичной давности (в 2016 году девелопер стал лидером строительного рынка не только Петербурга и Ленобласти, но и России, сдав около 1 млн кв. м общей площади жилых помещений).