Предполагаемого убийцу с Гданьской задержали

Меньше суток потребовалось полицейским, чтобы найти предполагаемого организатора пожара в Выборгском районе Петербурга. По версии следствия, перед тем, как поджечь квартиру, он совершил убийство.

Как стало известно «Фонтанке», 21 января оперативники уголовного розыска задержали 31-летнего местного жителя. Ему приписывают пожар и убийство, совершённое днем ранее в квартире на Гданьской улице, 6. После тушения в комнате нашли отравившегося угарным газом хозяина, а в кухне – женщину с перерезанным горлом. Погибшая, по предварительной информации, была невесткой владельца.

Следователи полагают, что убийство совершил гость, который выпивал на Гданьской, но в процессе разошелся с женщиной во взглядах и схватился за нож. Огнем, как предполагается, он пытался скрыть убийство. Мужчина задержан на двое суток. Процедура ему хорошо знакома: он уже был судим за мошенничество, хранение наркотиков и дважды за кражу.