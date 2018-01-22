Армия Сирии начала ликвидацию 1500 боевиков в Идлибе

Правительственные войска Сирии и народные ополченцы 22 января начали ликвидацию окруженных в Идлибе боевиков запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра». Речь идет о группировке численностью примерно в 1500 человек.

«В ходе наступательных действий за прошедшие сутки подразделения сирийских войск продвинулись на шесть километров в северном направлении от аэродрома Абу-Духур. От боевиков освобождены 24 населенных пункта», — сообщили «Газете.ру» в пресс-службе Минобороны России.

Также 21 января утром стало известно о начале сухопутной операции турецких военных сил в Африне. Они поддерживают войска Свободной сирийской армии, оппозиционной Башару Асаду, в борьбе с сирийскими курдами.

Напомним, 20 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о начале новой антитеррористической операции в сирийском Африне. Командование российской группировки войск в Сирии приняло решение о передислокации военнослужащих из этого района «для упреждения возможных провокаций, исключения угрозы жизни и здоровью российских военнослужащих».