В правительстве согласились смягчить «закон Яровой»

Правительство признало обоснованной часть критики антитеррористического «закона Яровой», который обязывает операторов связи хранить трафик. Кабмин принял решение смягчить его условия, а введение закона отложить до октября.

Как пишет 22 января газета «Коммерсантъ», в доработанном проекте указывается, что операторы должны будут хранить данные не три года, а 30 суток, за исключением голоса.

Также в Минкомсвязи отказались от требования рассчитывать объем хранилищ пользовательских данных исходя из монтированной емкости сетей операторов связи — в ведомстве согласились, что она превышает фактический абонентский трафик. Это должно сократить расходы. В предыдущем варианте постановления говорилось, что с 1 июля 2018 года операторам вне зависимости от трафика нужно будет 0,35 Пбайт хранилищ на 1 Гбит/с емкости сети. В дальнейшем ежегодно в течение пяти лет необходимо будет увеличивать объем на 15%. В таком сценарии совокупные затраты на исполнение закона МТС, «МегаФона» и «Вымпелкома» в 2018 году оценивались в 100 млрд руб.

Компании МТС, «МегаФон» и «Вымпелком» также смогут экономить на оборудовании: им разрешат использовать уже имеющуюся инфраструктуру после доработок в соответствии с решениями Минкомсвязи, ФСБ, разработчиков техники и самих операторов, пишет Lenta.ru. Источник в одной из компаний признался изданию, что новая редакция «закона Яровой» действительно сокращает расходы операторов, но несущественно.

В правительстве также допускают, что требования могут вступить в силу не 1 июля 2018 года, не несколькими месяцами позже. На рынке связи думают о переносе на октябрь 2018-го, чтобы операторы успели подготовиться.

«Пакет Яровой» был принят в июне 2016 года. Антитеррористические законы обязывают операторов связи в течение трех лет хранить на территории России информацию о фактах приема и передачи звонков, текстовых сообщений, фотографий, звуков и видео. Записи разговоров и переписки должны храниться до 6 месяцев. Правоохранительные органы наделили правом запрашивать у операторов информацию о клиентах, а ФСБ — требовать от соцсетей и мессенджеров ключи шифрования. Сейчас трафик в интересах спецслужб хранят всего 12 часов.