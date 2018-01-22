Рядом с ТРК «Монпансье» у петербуржца отобрали «набор подрывника»

Житель Петербурга попался на глаза полиции в Приморском районе с подозрительным набором. Провода, набор гильз и содержимое отнятой у него банки теперь изучают эксперты криминалистического центра.

Как стало известно «Фонтанке», 21 января полицейские остановили прохожего у «Монпансье» на Планерной улице, 59. Ничего преступного в прогулке в шесть часов вечера рядом с торговым центром не было, но недоброе заподозрили, приглядевшись к вещам мужчины. 500-граммовая залитая герметиком банка с порошком, навигатор, радиостанция, скрутка проводов, втиснутых в пластиковую бутылку, и два пакета почти с двумя сотнями гильз четырех калибров отправились на экспертизу.

Молодой человек необходимость такого набора не объяснил. Известно, что ему 26 лет и ранее тесного общения с полицией он не имел.