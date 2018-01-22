В «мэрии» Петербурга искали бомбу

Неизвестный предрек взрыв в «мэрии» Петербурга на минувших выходных. И хотя такого учреждения в Северной столицы нет, в Смольном пришлось провести проверку.

Как стало известно «Фонтанке», около девяти вечера 21 января на электронную почту УФСБ России по Свердловской области поступило сообщение со зловещим предупреждением: «Мэрия Санкт-Петербурга и Москвы заминирована». Автор послания допустил две досадные ошибки: написал «Петербург» через букву «и» и не так назвал главный орган исполнительной власти Северной столицы, который, как известно, именуется не мэрией, а правительством. Тем не менее, после переданной уральскими чекистами информации, Смольный и территорию вокруг него пришлось осмотреть. Обошлись без эвакуации. Опасных предметов не нашли.

Проверяли ли мэрию Москвы, нашему изданию неизвестно.