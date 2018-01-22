Школа в Улан-Удэ возобновила работу после нападения вооруженного подростка

Школа № 5 в Улан-Удэ, где на прошлой неделе подросток напал с топором на семиклассников и учительницу, 22 января возобновила работу. Об этом сообщил директор образовательного учреждения Сергей Разуваев.

«Учебный процесс возобновлен, уроки — по расписанию», — сказал он. По его словам, на занятия пришли около 80% учащихся. ​«Мы полагали, что будет меньше. На сегодня у нас была установка: если ребенок психологически не готов, то он может не приходить, то есть такой щадящий режим», — заявил он ТАСС.

В администрации республики Бурятия сообщили, что пострадавшие в результате нападения на школу в Улан-Удэ семиклассники и учительница получат по 400 тысяч руб. в качестве компенсации.

«Данная сумма аналогична средствам компенсации, которые выплачиваются пострадавшим при чрезвычайных ситуациях природного характера, в зависимости от уровня нанесенного ущерба, в первую очередь здоровью», — приводятся в сообщении на официальном сайте слова главы республики Алексея Цыденова.

Напомним, на детей в школе в Улан-Удэ 19 января напал школьник. Он был вооружен топором и бутылкой с зажигательной смесью. Ранены учитель и пятеро учеников. Сам нападавший также находится в реанимации. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершенном в отношении малолетних.